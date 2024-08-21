Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Siyah-Beyazlı Taraftarları Heyecanlandıracak Haber

Siyah-beyazlı kulübün Başkan Hasan Arat, 'Kara Duvar projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayını bekliyor. Biz hazırız. Her şeyi yaptık, bundan sonra karar devletin kararıdır. Taraftarımız bunu arzu ediyor. Avrupa'da bunun örnekleri var. İzin verilirse camiamız çok mutlu olacak.' dedi. İçişleri Bakanlığı'nın onayı halinde stadyumun kapasitesinde 7 bin kişilik bir artış yaşanacak.