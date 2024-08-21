Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Siyah-Beyazlı Taraftarları Heyecanlandıracak Haber
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Siyah-Beyazlı Taraftarları Heyecanlandıracak Haber
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kara Duvar projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan kabul gördüğünü açıkladı. Arat, artık sadece İçişleri Bakanlığı'ndan onay beklediklerini ifade etti.
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Kara Duvar projesinde sona gelindi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay çıktı
"Bundan sonra karar devletin kararıdır"
Tribün geliri de yükselecek
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