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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Siyah-Beyazlı Taraftarları Heyecanlandıracak Haber

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Siyah-Beyazlı Taraftarları Heyecanlandıracak Haber

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 12:02

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kara Duvar projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan kabul gördüğünü açıkladı. Arat, artık sadece İçişleri Bakanlığı'ndan onay beklediklerini ifade etti.

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Kara Duvar projesinde sona gelindi

Kara Duvar projesinde sona gelindi

Beşiktaş , uzun süredir üzerinde çalıştığı Kara Duvar projesinde sona yaklaşıyor. Projenin ilk adımı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılan başvuru, olumlu sonuçlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay çıktı

Eski adıyla Yeni Açık olarak bilinen Kuzey Tribün'deki koltukların kaldırılması için izin alındı.

"Bundan sonra karar devletin kararıdır"

"Bundan sonra karar devletin kararıdır"

Siyah-beyazlı kulübün Başkan Hasan Arat, 'Kara Duvar projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geçti ancak İçişleri Bakanlığı'nın onayını bekliyor. Biz hazırız. Her şeyi yaptık, bundan sonra karar devletin kararıdır. Taraftarımız bunu arzu ediyor. Avrupa'da bunun örnekleri var. İzin verilirse camiamız çok mutlu olacak.' dedi. İçişleri Bakanlığı'nın onayı halinde stadyumun kapasitesinde 7 bin kişilik bir artış yaşanacak.

Tribün geliri de yükselecek

Tribün geliri de yükselecek

Siyah-beyazlılar, ligdeki iç saha maçlarını kapalı gişe oynarsa 9 milyon TL daha fazla tribün geliri elde edecek. Türkiye Kupası dahil edildiğinde bu tutar, 10 milyon TL'ye çıkacak.

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