Galatasaray'ın Young Boys Maçı Öncesinde Okan Buruk ile Berkan Kutlu Arasında Güldüren Diyalog

Gatalasaray'ın 26 yaşındaki orta sahası Berkan Kutlu'ya 'Kendini iyi hissettiğin bir pozisyon var mı yoksa kendini Okan hocaya mı teslim ediyorsun?' sorusu soruldu. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcusu cevap vermeden esprili bir dille 'Zorla oynatıyoruz' dedi.