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Galatasaray'ın Young Boys Maçı Öncesinde Okan Buruk ile Berkan Kutlu Arasında Güldüren Diyalog

Galatasaray'ın Young Boys Maçı Öncesinde Okan Buruk ile Berkan Kutlu Arasında Güldüren Diyalog

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 09:49

Gatalasaray'ın 26 yaşındaki orta sahası Berkan Kutlu'ya 'Kendini iyi hissettiğin bir pozisyon var mı yoksa kendini Okan hocaya mı teslim ediyorsun?' sorusu soruldu. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcusu cevap vermeden esprili bir dille 'Zorla oynatıyoruz' dedi.

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Galatasaray'da Okan Buruk ile Berkan Kutlu, maç öncesindeki basın toplantısına beraber katıldı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Galatasaray'da Okan Buruk ile Berkan Kutlu, maç öncesindeki basın toplantısına beraber katıldı.

Buruk, hem Galatasaray için hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşma olacağını, yüzde yüz hazır olduklarını ifade etti.

Buruk, hem Galatasaray için hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşma olacağını, yüzde yüz hazır olduklarını ifade etti.

Milli futbolcu Kutlu da "Biz gücümüzü biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." diyerek düşüncelerini aktardı.

Milli futbolcu Kutlu da "Biz gücümüzü biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." diyerek düşüncelerini aktardı.

Bir muhabirin "Kendini iyi hissettiğin bir pozisyon var mı yoksa kendini Okan hocaya mı teslim ediyorsun?" sorusunda ise eğlenceli anlar yaşandı.

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