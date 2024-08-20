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Hande Baladın'dan İtiraf: Milli Voleybolcu "Bu Sefer Olmadı" Diyerek Suskunluğunu Bozdu!

Hande Baladın'dan İtiraf: Milli Voleybolcu "Bu Sefer Olmadı" Diyerek Suskunluğunu Bozdu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 20:35

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milletler Ligi ve Paris Olimpiyat Oyunları'nda alınan sonuçlardan ve yaşadığı sakatlık sürecinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

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Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, 2024'ü Milletler Ligi ile açmış, turnuvadan altıncılıkla ayrılmıştı.

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, 2024'ü Milletler Ligi ile açmış, turnuvadan altıncılıkla ayrılmıştı.

Geçen seneye kıyasla elde edilen başarısız sonuç sonrası gözler Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na çevrilmişti.

Geçen seneye kıyasla elde edilen başarısız sonuç sonrası gözler Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na çevrilmişti.

Milliler, burada da şampiyonluk sevincini kaçırmış, dev organizasyonu dördüncü olarak bitirmişti.

Milliler, burada da şampiyonluk sevincini kaçırmış, dev organizasyonu dördüncü olarak bitirmişti.

Takımın smaçörü Hande Baladın, uzun süreli sakatlıkların büyük sıkıntılara yol açtığı iki önemli turnuvayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlenirdi.

Takımın smaçörü Hande Baladın, uzun süreli sakatlıkların büyük sıkıntılara yol açtığı iki önemli turnuvayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlenirdi.

26 yaşındaki voleybolcu, şunları söyledi:

26 yaşındaki voleybolcu, şunları söyledi:

'Nereden nasıl başlayacağımı düşünürken, içimden geçenleri yazarken buldum kendimi. Bu yaz, bir arada yaşadığımız onca duyguyu, zaferleri, umutları, mutluluğu, kaybı ve hayal kırıklıklarını geride bırakırken, her adımda biraz daha büyüdüğümüzü, daha da güçlendiğimizi hissettim. Fakat tüm bu süreçte, belki de hayal kırıklıklarını biraz daha fazla hissettiğimiz bir yaz oldu.

Her an, her gün daha fazla çabalarken, her yeni güne uyandığımda hayalimin içinde olduğumu düşündüm. Sakatlıkların ve engellerin üstesinden gelmek, bunları bir kenara koyup bir hedef uğruna savaşmak ve bunun için elimden, elimizden gelenin en iyisini yapmak her zamankinden daha zor ama bir o kadar da anlamlı ve kıymetliydi benim için.

Bu sefer olmadı.Tüm kalbimizle, inancımızla ve büyük hayallerle gittiğimiz 2024 Paris Olimpiyatları, bize ömür boyu unutamayacağımız anılar ve tecrübeler bıraktı. İnanıyorum ki bu yolda yaşadığımız her tecrübe, bizi daha da güçlü kılacak.

İkinci kez Olimpiyat sahnesinde yer almak, çocukluk hayalimi bir kez daha yaşamak, tarif edilemez bir mutluluk ve onur. Ama bu hayal, sadece bir basamak. Zirveye ulaşma tutkusu ise her zaman içimde var olacak. Bu formayı, her zamankinden daha güçlü, daha da inançlı bir şekilde terletmeye devam edeceğiz.

Sonuç ne olursa olsun bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hep birlikte daha da güçlüyüz. ♥️'

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