Hande Baladın'dan İtiraf: Milli Voleybolcu "Bu Sefer Olmadı" Diyerek Suskunluğunu Bozdu!
Hande Baladın'dan İtiraf: Milli Voleybolcu "Bu Sefer Olmadı" Diyerek Suskunluğunu Bozdu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milletler Ligi ve Paris Olimpiyat Oyunları'nda alınan sonuçlardan ve yaşadığı sakatlık sürecinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
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Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, 2024'ü Milletler Ligi ile açmış, turnuvadan altıncılıkla ayrılmıştı.
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Geçen seneye kıyasla elde edilen başarısız sonuç sonrası gözler Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na çevrilmişti.
Milliler, burada da şampiyonluk sevincini kaçırmış, dev organizasyonu dördüncü olarak bitirmişti.
Takımın smaçörü Hande Baladın, uzun süreli sakatlıkların büyük sıkıntılara yol açtığı iki önemli turnuvayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlenirdi.
26 yaşındaki voleybolcu, şunları söyledi:
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