İlk Kez Sevgilisini Paylaştı: Beşiktaş'ın Milli Voleybolcusu Saliha Şahin Türkiye'ye Dönünce Aşka Geldi
İlk Kez Sevgilisini Paylaştı: Beşiktaş'ın Milli Voleybolcusu Saliha Şahin Türkiye'ye Dönünce Aşka Geldi
Polonya'da geçirdiği bir yılın ardından Beşiktaş'a imza atan milli voleybolcu Saliha Şahin, sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nın formasını dört yıl giyen milli voleybolcu Saliha Şahin, bu kez başarılarıyla değil aşk hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Geçtiğimiz yaz, turuncu-beyazlı kulübüne veda ederek Polonya ekibi Chemik Police’e imza atan smaçör, Sarper Uyar ile birlikteliğini resmen duyurdu.
Yeni sezonda Türkiye'ye dönme kararı alan ve Beşiktaş'la anlaşan başarılı sporcunun sevgilisi, Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli'nin arkadaşı.
İkili, 2022 yılında bir Youtube kanalına konuk olmuş, o tarihten itibaren dikkatleri üzerine çekmişti.
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