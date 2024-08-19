Ali Koç'a Saldırıda Bulunan Fatih Özkan'ın 10 Adet Suç Kaydı Olduğu İddia Edildi!
Ali Koç'a Saldırıda Bulunan Fatih Özkan'ın 10 Adet Suç Kaydı Olduğu İddia Edildi!
Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın daha önce birçok suça karıştığı iddia edildi. Sözcü'den İrfan Yirmibeş, Özkan'ın farklı olaylardan 10 adet suç kaydı bulunduğunu belirtti.
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Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, mücadeleye saha içinde yaşananlar damga vurmuştu.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittikten sonra saldırıya uğramıştı.
Ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, Koç'u iterek yere düşürmüştü.
Maçın ertesi günü Koç'un suç duyurusuyla gözaltına alınan Özkan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak mahkeme şahsın ev hapsiyle cezalandırılmasına karar vermişti.
Sözcü'den İrfan Yirmibeş, Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan’ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunduğunu iddia etti.
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Özkan’ın gözaltındayken polise verdiği ifadede, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.
Gazetecinin iddiası sonrası Fenerbahçe, "YETKİLİLERE SORUYORUZ" başlıklı bir açıklamada bulundu:
Saldırı anı 👇
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