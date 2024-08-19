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Ali Koç'a Saldırıda Bulunan Fatih Özkan'ın 10 Adet Suç Kaydı Olduğu İddia Edildi!

Ali Koç'a Saldırıda Bulunan Fatih Özkan'ın 10 Adet Suç Kaydı Olduğu İddia Edildi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 17:37

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın daha önce birçok suça karıştığı iddia edildi. Sözcü'den İrfan Yirmibeş, Özkan'ın farklı olaylardan 10 adet suç kaydı bulunduğunu belirtti.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, mücadeleye saha içinde yaşananlar damga vurmuştu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk etmiş, mücadeleye saha içinde yaşananlar damga vurmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittikten sonra saldırıya uğramıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittikten sonra saldırıya uğramıştı.

Ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, Koç'u iterek yere düşürmüştü.

Ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, Koç'u iterek yere düşürmüştü.

Maçın ertesi günü Koç'un suç duyurusuyla gözaltına alınan Özkan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak mahkeme şahsın ev hapsiyle cezalandırılmasına karar vermişti.

Maçın ertesi günü Koç'un suç duyurusuyla gözaltına alınan Özkan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak mahkeme şahsın ev hapsiyle cezalandırılmasına karar vermişti.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş, Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan’ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunduğunu iddia etti.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş, Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Özkan’ın başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakçılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunduğunu iddia etti.
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Özkan’ın gözaltındayken polise verdiği ifadede, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.

Özkan’ın gözaltındayken polise verdiği ifadede, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.

Gazetecinin iddiası sonrası Fenerbahçe, "YETKİLİLERE SORUYORUZ" başlıklı bir açıklamada bulundu:

Gazetecinin iddiası sonrası Fenerbahçe, "YETKİLİLERE SORUYORUZ" başlıklı bir açıklamada bulundu:

Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç’a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:

1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında neden hiçbir işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir?

Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü

Saldırı anı 👇

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