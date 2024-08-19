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Yağız Kaan Erdoğmuş 2600 ELO Barajını Geçen En Genç Satranç Oyuncusu Oldu!

Yağız Kaan Erdoğmuş 2600 ELO Barajını Geçen En Genç Satranç Oyuncusu Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 18:21

12 yaşında büyükusta (GM) ünvanını alarak satranç tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçmeyi başaran en genç satranç oyuncusu oldu.

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Satranç dünyasında elde ettiği zaferlerle Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir tarihi başarıya daha imza attı.

Satranç dünyasında elde ettiği zaferlerle Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir tarihi başarıya daha imza attı.

Henüz 12 yaşında büyükusta (GM) ünvanını kazanarak satranç tarihine geçen Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde sergilediği olağanüstü performansla 2600 ELO puanını geçen en genç satranç oyuncusu oldu.

Henüz 12 yaşında büyükusta (GM) ünvanını kazanarak satranç tarihine geçen Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde sergilediği olağanüstü performansla 2600 ELO puanını geçen en genç satranç oyuncusu oldu.

Büyük başarı, geniş yankı uyandırırken 13 yaşındaki yıldız, potansiyelinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyük başarı, geniş yankı uyandırırken 13 yaşındaki yıldız, potansiyelinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ELO nedir?

ELO nedir?

ELO, satranç gibi iki oyunculu strateji oyunlarında oyuncuların yetenek seviyelerini ölçmek için kullanılan bir derecelendirme sistemidir. 1950'lerde Amerikalı fizikçi ve satranç ustası Arpad Elo tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem, oyuncuların önceki performanslarına dayalı olarak derecelerini günceller ve karşılaşmaların sonucuna göre puanlarını artırır veya azaltır.

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