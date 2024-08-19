Yağız Kaan Erdoğmuş 2600 ELO Barajını Geçen En Genç Satranç Oyuncusu Oldu!
Yağız Kaan Erdoğmuş 2600 ELO Barajını Geçen En Genç Satranç Oyuncusu Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Satranç dünyasında elde ettiği zaferlerle Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir tarihi başarıya daha imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz 12 yaşında büyükusta (GM) ünvanını kazanarak satranç tarihine geçen Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde sergilediği olağanüstü performansla 2600 ELO puanını geçen en genç satranç oyuncusu oldu.
Büyük başarı, geniş yankı uyandırırken 13 yaşındaki yıldız, potansiyelinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
ELO nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın