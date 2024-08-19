Yağız Kaan Erdoğmuş 2600 ELO Barajını Geçen En Genç Satranç Oyuncusu Oldu!

ELO, satranç gibi iki oyunculu strateji oyunlarında oyuncuların yetenek seviyelerini ölçmek için kullanılan bir derecelendirme sistemidir. 1950'lerde Amerikalı fizikçi ve satranç ustası Arpad Elo tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem, oyuncuların önceki performanslarına dayalı olarak derecelerini günceller ve karşılaşmaların sonucuna göre puanlarını artırır veya azaltır.