Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. Daha iyi olabilirmiş sanki 😂
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2. Arda Turan da var 😯
3. Belgeseli izleyenlere soralım: Nasıl buldunuz?
4. Beşiktaş'ın taktiği şu ana kadar işliyor gibi 👌
5. Tam onluk ama yapar mı yapar 😄
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6. Hasta etti kendini...
7. Her paylaşımda varlar 😆
8. Kalırsa yeni bir kaos izleyeceğiz gibi 😐
9. Aynısı gerçekten 😂😂
10. Mourinho'nun tercihleri sizce nasıl?
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11. Büyük fırsatı kaçırdı 😑
12. Hayırlı olsun şimdiden 😅
13. Sizce tur neden kaybedildi?
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