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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 21:35

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Daha iyi olabilirmiş sanki 😂

1. Daha iyi olabilirmiş sanki 😂
twitter.com

2. Arda Turan da var 😯

2. Arda Turan da var 😯
twitter.com

3. Belgeseli izleyenlere soralım: Nasıl buldunuz?

3. Belgeseli izleyenlere soralım: Nasıl buldunuz?
twitter.com

4. Beşiktaş'ın taktiği şu ana kadar işliyor gibi 👌

4. Beşiktaş'ın taktiği şu ana kadar işliyor gibi 👌
twitter.com

5. Tam onluk ama yapar mı yapar 😄

5. Tam onluk ama yapar mı yapar 😄
twitter.com
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6. Hasta etti kendini...

6. Hasta etti kendini...
twitter.com

7. Her paylaşımda varlar 😆

7. Her paylaşımda varlar 😆
twitter.com

8. Kalırsa yeni bir kaos izleyeceğiz gibi 😐

8. Kalırsa yeni bir kaos izleyeceğiz gibi 😐
twitter.com

9. Aynısı gerçekten 😂😂

9. Aynısı gerçekten 😂😂
twitter.com

10. Mourinho'nun tercihleri sizce nasıl?

10. Mourinho'nun tercihleri sizce nasıl?
twitter.com
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11. Büyük fırsatı kaçırdı 😑

11. Büyük fırsatı kaçırdı 😑
twitter.com

12. Hayırlı olsun şimdiden 😅

12. Hayırlı olsun şimdiden 😅
twitter.com

13. Sizce tur neden kaybedildi?

13. Sizce tur neden kaybedildi?
twitter.com

14. Tam böyleydi 🚀

15. Çok profesyonel 😁

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16. Yalnız değilsin diyenler?

17. Türkiye Kupası'nın zorluğu bir başka tabii 🤣

18. İlk maçta kayıp yaşanmadı ama bakalım 😄

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