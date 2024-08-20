Anlaşmaları Varmış: Ronaldo'nun Georgina'ya Ödeyeceği Nafaka Ücreti Ortaya Çıktı!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile ayrılmasının maliyeti, tekrar gündeme oturdu. Her ne kadar çiftin ilişkilerinde herhangi bir sorun olduğuna dair bir işaret olmasa da nafaka söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı. (GOAL)