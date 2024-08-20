Anlaşmaları Varmış: Ronaldo'nun Georgina'ya Ödeyeceği Nafaka Ücreti Ortaya Çıktı!
Anlaşmaları Varmış: Ronaldo'nun Georgina'ya Ödeyeceği Nafaka Ücreti Ortaya Çıktı!
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile ayrılmasının maliyeti, tekrar gündeme oturdu. Her ne kadar çiftin ilişkilerinde herhangi bir sorun olduğuna dair bir işaret olmasa da nafaka söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı. (GOAL)
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Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde bir röportajında sevgilisi Georgina Rodriguez'den "eşim" diye bahsederek dikkatleri üzerine çekmişti.
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"Kulüpte antrenman yapmadığım zamanlarda evde eşimle antrenman yapmayı seviyorum. Çünkü ben onu motive edebiliyorum ve o da beni motive edebiliyor" sözleri, ikilinin ilişkilerinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuştu.
Ancak bu açıklama, çiftin hala evli olmamasından dolayı olası bir ilişki bitiminin mali sonuçlarıyla ilgili dedikoduları yeniden gündeme getirdi.
Portekiz’in TV GUIA dergisi, net serveti 600 milyon dolar civarında olduğu ifade edilen yıldız futbolcunun ayrılma kararı alması haline Georgina'ya aylık 85 bin sterlin ödemesini gerektiren bir anlaşma olduğunu ortaya çıkardı.
Anlaşma şartlarının 2017'den beri geçerli olduğu belirtildi.
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30 yaşındaki modelin ayrıca, Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı dönemde İspanya'da satın aldığı evini de alacağı aktarıldı.
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