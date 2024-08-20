Galatasaray İddialarına Cevap Verir Gibi: İrfan Can'ın Eşi Gözde Kahveci'den Fenerbahçe Paylaşımı
Galatasaray İddialarına Cevap Verir Gibi: İrfan Can'ın Eşi Gözde Kahveci'den Fenerbahçe Paylaşımı
İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, 29 yaşındaki futbolcunun 'Galatasaray'a transfer olacak' iddiaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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2023-2024 sezonunda ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin öne çıkan oyuncularından biri olan İrfan Can'ın adı, transfer dedikodularına karışmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren milli futbolcunun ezeli rakibi Galatasaray'a imza atacağı iddia edilmişti.
Hatta haberi duyan sarı-kırmızılı taraftarlar, başarılı orta sahaya formayı da giydirmişti.
Büyük ses getiren photoshop sonrası, Gözde Kahveci'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Oldukça fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Gözde Kahveci, oğullarına gelen hediyeyi Athena'nın Kanım Sarı Lacivert şarkısıyla yayınladı.
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