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Dries Mertens ile Kat Kerkhofs'un Konserdeki Keyifli Anları Hem Güldürdü Hem de Hayal Kurdurdu

Dries Mertens ile Kat Kerkhofs'un Konserdeki Keyifli Anları Hem Güldürdü Hem de Hayal Kurdurdu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 22:40

Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ile gittiği konserde romantik anlar yaşadı. Tarzları ve samimi halleriyle dikkat çeken çift, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, futbol sahalarının dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, futbol sahalarının dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz akşam DJ eşi Kat Kerkhofs ile birlikte bir konsere katıldı.

37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz akşam DJ eşi Kat Kerkhofs ile birlikte bir konsere katıldı.

Çiftin keyifli ve romantik pozları gündem oldu.

Çiftin keyifli ve romantik pozları gündem oldu.

Kerkhofs'un paylaştığı karelerde kendisinin ve eşinin tarzı beğeni topladı.

Kerkhofs'un paylaştığı karelerde kendisinin ve eşinin tarzı beğeni topladı.

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