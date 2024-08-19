Dries Mertens ile Kat Kerkhofs'un Konserdeki Keyifli Anları Hem Güldürdü Hem de Hayal Kurdurdu
Dries Mertens ile Kat Kerkhofs'un Konserdeki Keyifli Anları Hem Güldürdü Hem de Hayal Kurdurdu
Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens, eşi Kat Kerkhofs ile gittiği konserde romantik anlar yaşadı. Tarzları ve samimi halleriyle dikkat çeken çift, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, futbol sahalarının dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz akşam DJ eşi Kat Kerkhofs ile birlikte bir konsere katıldı.
Çiftin keyifli ve romantik pozları gündem oldu.
Kerkhofs'un paylaştığı karelerde kendisinin ve eşinin tarzı beğeni topladı.
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Çifte gelen yorumlar 👇
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