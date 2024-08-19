Temsilcilerimizin Maçları Ücretsiz: UEFA Kupaları'ndaki Mücadeleler Üç Yıl Boyunca TRT'de
Temsilcilerimizin Maçları Ücretsiz: UEFA Kupaları'ndaki Mücadeleler Üç Yıl Boyunca TRT'de
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UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'ne katılacak takımlar belirlenmeye devam ederken karşılaşmaların hangi kanallarda yer alacağı açıklandı.
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Dev organizasyonların tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, mücadelelerin üç yıl boyunca TRT 1, TRT Spor ve tabii dijital platformundan yayınlanacağını duyurdu.
Sobacı, "Kamu yayıncılığı anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçlarını şifresiz ve ücretsiz yayınlayacağız." dedi.
Liglerdeki diğer takımların maçlarının da tabii'nin premium paketiyle makul bir ücret karşılığında futbolseverlerle buluşturulacağı aktarıldı.
Henüz kesin olmamakla beraber tabii'nin premium paketinin aylık 99 TL olması bekleniyor.
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