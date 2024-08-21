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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Gece Yarısı Plaj Voleybolu Oynadı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Gece Yarısı Plaj Voleybolu Oynadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 10:57

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın uluslararası arenada kazandığı büyük başarılar, tüm ülkede voleybola olan ilgiyi artırdı. Buna bir örnek de Çorum'nan geldi. Belediye Başkanı, gençlerle plaj voleybolu oynadı.

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından plaj voleybolu oynadığı anları paylaştı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından plaj voleybolu oynadığı anları paylaştı.

Aşgın, yayınladığı gönderide "Şaka değil ama rakip zayıftı" dedi.

Aşgın, yayınladığı gönderide "Şaka değil ama rakip zayıftı" dedi.

Aşgın'ın paylaşımı ve kendisine gelen yorumlar 👇

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