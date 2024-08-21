Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Gece Yarısı Plaj Voleybolu Oynadı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Gece Yarısı Plaj Voleybolu Oynadı
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın uluslararası arenada kazandığı büyük başarılar, tüm ülkede voleybola olan ilgiyi artırdı. Buna bir örnek de Çorum'nan geldi. Belediye Başkanı, gençlerle plaj voleybolu oynadı.
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından plaj voleybolu oynadığı anları paylaştı.
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Aşgın, yayınladığı gönderide "Şaka değil ama rakip zayıftı" dedi.
Aşgın'ın paylaşımı ve kendisine gelen yorumlar 👇
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