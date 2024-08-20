Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
Atışlarıyla Kendine Hayran Bırakan Stephen Curry Yeni Şutlar İcat Etmeyi Kafasına Koymuş

Atışlarıyla Kendine Hayran Bırakan Stephen Curry Yeni Şutlar İcat Etmeyi Kafasına Koymuş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 00:45

Stephen Curry, basketbolun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Yıldız sporcu, antrenmanda şut dahisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Stephen Curry, atışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Stephen Curry, atışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Sahanın neresinden olursa olsun potayı bulan 36 yaşındaki yıldız, şut türlerine yeni bir soluk daha getirdi.

Sahanın neresinden olursa olsun potayı bulan 36 yaşındaki yıldız, şut türlerine yeni bir soluk daha getirdi.

İşte Stephen Curry'nin antrenmandaki denemelerinde başarılı olduğu anlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın