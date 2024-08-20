Atışlarıyla Kendine Hayran Bırakan Stephen Curry Yeni Şutlar İcat Etmeyi Kafasına Koymuş
Atışlarıyla Kendine Hayran Bırakan Stephen Curry Yeni Şutlar İcat Etmeyi Kafasına Koymuş
Stephen Curry, basketbolun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Yıldız sporcu, antrenmanda şut dahisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Stephen Curry, atışlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
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Sahanın neresinden olursa olsun potayı bulan 36 yaşındaki yıldız, şut türlerine yeni bir soluk daha getirdi.
İşte Stephen Curry'nin antrenmandaki denemelerinde başarılı olduğu anlar 👇
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