Leyla'nın Emmy Zaferinin Ardından Gonca Vuslateri'den Nur Paylaşımı!
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Ay Yapım imzalı Leyla dizisi, 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela kategorisinde ödül kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, ödülün ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hem canlandırdığı karaktere hem de yönetmen Hilal Saral'a övgüler yağdırdı.
Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri'nin başrollerinde yer aldığı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.
Emmy ödülünün ardından Gonca Vuslateri'den Nur paylaşımı geldi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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