Leyla'nın en çok konuşulan karakterlerinden Nur'a hayat veren Gonca Vuslateri, dizinin Emmy başarısının ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Canlandırdığı karaktere olan bağlılığını anlatan Vuslateri, yönetmen Hilal Saral'a da teşekkür etti.

'Nur’a bir zaafım var. Bence kendisi bunu zayıflık sayardı.

Bir süre dünyayı onun gözünden gördüm. Kameranın öbür tarafında da yönetmenimiz Hilal Saral vardı. Hilal, tek bir bakışın yettiği o anlar için teşekkür ederim. Galiba Nur’u en iyi o anlarda tanıdım. (Sana minnettarım Hilal Saral daima!)

Bazılarınız hâlâ onun repliklerini söylüyor. İşte o kısım beni gülümsetiyor.'

Nur karakterinin repliklerinin hâlâ hatırlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Gonca Vuslateri, ödül konuşmasında adının geçmesiyle yeniden Leyla setindeki günlerini hatırladığını anlattı.

Oyuncu, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

'Leyla, New York’ta En İyi Telenovela dalında Uluslararası Emmy Ödülü’nü kazandı. Ödül konuşmasında adımı duymak beni bir anda sete geri götürdü. Leyla’yı var eden herkese ve Nur’un repliklerini hâlâ benden iyi hatırlayanlara teşekkür ederim. 🤍'