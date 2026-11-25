Acemi Cadı'daki ilk rolünün ardından Adını Feriha Koydum'la tanınan Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca canlandırdığı Nilay'la geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Dizinin yeni sezonundaki altı aylık zaman atlamasında Nilay kahrından hastalanarak hayatını kaybedince Civelek de kadrodan ayrılmış, bu ayrılık dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'in diziden ayrıldığı döneme denk gelmişti.

Gazete Magazin kameralarına konuşan oyuncu, Yeraltı kadrosuna katılıp katılmayacağı sorulunca 'Ya sürpriz olsun, şu an net bir şey söyleyemem. Yeni projeler var diyelim' yanıtını vermiş, kapıyı kapatmadığı gibi hangi projeden söz ettiğini de açıklamamıştı. Aynı soruda Melis Civelek'in Yeraltı'nın senaristi olduğu da dile getirilmiş, gazeteci Birsen Altuntaş ise bu bilgiyi düzelterek Civelek'in Yeraltı'nı değil, Medyapım'ın NOW için hazırladığı Yasak Elma's'ı yazdığını duyurmuştu.