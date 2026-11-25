Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Feyza Civelek'in Annesinin Yeni Dizisi Yasak Elma's'ta Oynadığı İddia Edildi
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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek'in yeni adresi merak konusuyken, adı Yeraltı kadrosuyla anılan oyuncunun aslında annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı Yasak Elma's'ta yer aldığı öne sürüldü. İddia, sosyal medya hesabı Dedikoducu Çocuk'tan geldi; hesap Feyza Civelek'in zaten Yasak Elma's dizisinde olduğunu yazarak Yeraltı'nın mafya temalı hikâyesine uymayacağını ima etti. Medyapım ve NOW'dan oyuncunun diziye katıldığına dair bir açıklama gelmedi, bu nedenle bilgi şimdilik doğrulanmış değil.
Kaynak: Dedikoducu Çocuk
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Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon canlandırdığı Nilay'dan sonra yeni projesini henüz açıklamadı.
Yasak Elma's, Medyapım'ın NOW için hazırladığı ve senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı yeni versiyon olarak duyuruldu.
Yasak Elma's kadrosu şekillenirken Ayça Bingöl ve Fırat Tanış'ın ardından Feyza Civelek'in adı da geçti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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