Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Yeni Yasak Elma'nın Kadrosuna Dahil Oldu
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Yasak Elma's'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayça Bingöl, Medyapım imzalı dizide fakir bir semtte iki kızıyla yaşayan Fatoş'u canlandıracak. Fatoş, lüks hayatı altüst olan kız kardeşi Peri'ye kapısını açan isim olacak. Daha önce aralık ortası olarak duyurulan set başlangıcı ise ocak başına kaydı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ayça Bingöl, yeni Yasak Elma'da Birce Akalay'ın canlandıracağı Peri'nin ablası Fatoş olacak.
Daha sete çıkmadan takvim değişti: Yasak Elma's'ın çekimleri ocak başına kaydı.
Ümmühan Hatun rolüyle yer aldığı Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölüm ekranda kalabilmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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