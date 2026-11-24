Kadro netleşirken dizinin takviminde de bir değişiklik göze çarptı. Proje ilk duyurulduğunda set çekimlerinin aralık ortasında başlaması planlanıyordu.

Son bilgilere göre Yasak Elma's'ın ocak başında sete çıkması planlanıyor. Diğer roller için oyuncu görüşmeleri ise sürüyor.

Daha önce Fırat Tanış'ın da dizide Hüsamettin karakteriyle yer alacağı aktarılmıştı. Kamera arkasında ise tanıdık isimler var: Diziyi Neslihan Yeşilyurt yönetecek, senaryoyu Kızılcık Şerbeti'ne 5 sezonun ardından veda eden Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Projenin arkasında yapımcı Fatih Aksoy bulunuyor.

Kod adı 'Mavi Orkide' olarak duyurulan dizinin, adı son anda değişmezse Yasak Elma's adıyla yeni yılda NOW'da yayınlanması bekleniyor.

Orijinal Yasak Elma, 2018'de başladığı yolculuğunu altı sezonun ardından 2023'te tamamlamıştı. Kanalın adı henüz FOX iken yayınlanan dizide Yıldız, Ender ve Zeynep'in hikâyeleri uzun süre gündemden düşmemişti. Yeni versiyonun orijinal diziyle bağı ise henüz netlik kazanmadı.