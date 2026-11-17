Delikanlı'dan Sahneleri Yayınlanmadan Çıkarılan Ünlü Oyuncu Yeni Yasak Elma ile Ekrana Dönüyor
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Medyapım'ın NOW için hazırladığı yeni Yasak Elma projesinde ikinci önemli isim belli oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Fırat Tanış dizide 'Hüsamettin' karakterine hayat verecek. Birce Akalay'ın 'Peri' rolüyle başrolde olacağı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturacak. Çekimlerin aralık ortasında başlaması planlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Birce Akalay'ın ardından yeni Yasak Elma'nın ikinci büyük transferi Fırat Tanış oldu.
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturacak, senaryoyu Melis Civelek ile Zeynep Gür yazıyor.
Delikanlı'daki sahneleri yayınlanmadan çıkarılan Fırat Tanış, yeni projeyle televizyona dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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