Yasak Elma'nın yeni versiyonuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fırat Tanış, Medyapım imzalı yeni diziyle anlaştı. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Tanış, projedeki iki erkek başrolden birini üstlenecek ve 'Hüsamettin' karakterine hayat verecek. Hüsamettin'in Peri'nin hayatına nasıl gireceği şimdilik bir sır.

Dizinin başrolünde ise daha önce duyurulduğu gibi Birce Akalay yer alacak. Akalay, lüks hayatı bir anda altüst olunca fakir bir semtte yaşayan ablasının yanına sığınan Peri'yi canlandıracak.

Peki ikinci erkek başrol kim olacak? Bu sorunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Diğer isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.