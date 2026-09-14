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Fırat Tanış'tan Alkol Tedavisi İtirafı: İlker Ayrık'ın Payı Ortaya Çıktı!

Fırat Tanış'tan Alkol Tedavisi İtirafı: İlker Ayrık'ın Payı Ortaya Çıktı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.09.2026 - 10:07
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Ünlü oyuncu Fırat Tanış, İzzet Çapa'nın sunduğu 'Paşa Paşa Muhabbetler' adlı YouTube programına konuk oldu. Programda yıllar önce girdiği alkol tedavisi sürecinden açık yüreklilikle bahseden Tanış, bu kararı almasında bir dostunun büyük payı olduğunu söyledi. Hayatının dönüm noktası olarak nitelendirdiği bu süreçte adı geçen isim ise magazin gündeminde merak konusu oldu.

Kaynak: İzzet Çapa - Paşa Paşa Muhabbetler

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Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisiyle televizyon izleyicisi karşısına çıkan Fırat Tanış, dizinin ani finalinin ardından dijitale yönelmişti.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisiyle televizyon izleyicisi karşısına çıkan Fırat Tanış, dizinin ani finalinin ardından dijitale yönelmişti.

Televizyon izleyicisiyle en son geçtiğimiz sezon 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde başrolü üstlendiği Şakir Paşa karakteriyle buluşan Tanış, önceki yıllarda Geniş Aile'deki Bilal ve Netflix'in Kulüp dizisindeki Çelebi karakterleriyle de adından söz ettirmişti.

Dizi, prodüksiyon sürecinde yaşanan sorunların ardından tek sezonda ani bir kararla iptal edilince Tanış da bir süre ekranlardan uzak kaldı.

Bu süreçte dijital platformlara yönelen oyuncu, son olarak İzzet Çapa'nın YouTube programı 'Paşa Paşa Muhabbetler'e konuk olarak izleyicisiyle yeniden buluştu.

Fırat Tanış, İzzet Çapa'nın programına konuk olarak yaptığı itirafla gündem oldu.

Fırat Tanış, İzzet Çapa'nın programına konuk olarak yaptığı itirafla gündem oldu.

İzzet Çapa'nın programına konuk olan Tanış, meyhanede tanıştığı kişilerle artık görüşmediğini belirterek şunları söyledi: 'Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor.'

Alkol bağımlılığıyla mücadele edenlere klinik tedavisini işaret eden oyuncu, 'Bir kliniğe gitmesini öneririm. Ama mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil' dedi.

Tanış, bu süreci 'benim yeniden doğumumdur' sözleriyle özetleyerek kolundaki kateter izlerini unutmamak için sakladığını aktardı.

Fırat Tanış alkol tedavisi alması için kendisine "Çok sevdiğim dostum" dediği İlker Ayrık'ın önayak olduğunu açıkladı.

Fırat Tanış alkol tedavisi alması için kendisine "Çok sevdiğim dostum" dediği İlker Ayrık'ın önayak olduğunu açıkladı.

Tanış'ın sözlerine göre bu adımı atmasında en büyük etken, yıllardır yakın dostluğunu sürdürdüğü oyuncu İlker Ayrık oldu. Tanış o günü şöyle anlattı: 'İlker Ayrık benim çok sevdiğim dostum. Bir gün oturduk, konuştuk. Belki böyle bir şey yapmak iyi olur dedi. İyi ki de yapmışım.'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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