Fırat Tanış'tan Alkol Tedavisi İtirafı: İlker Ayrık'ın Payı Ortaya Çıktı!
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Ünlü oyuncu Fırat Tanış, İzzet Çapa'nın sunduğu 'Paşa Paşa Muhabbetler' adlı YouTube programına konuk oldu. Programda yıllar önce girdiği alkol tedavisi sürecinden açık yüreklilikle bahseden Tanış, bu kararı almasında bir dostunun büyük payı olduğunu söyledi. Hayatının dönüm noktası olarak nitelendirdiği bu süreçte adı geçen isim ise magazin gündeminde merak konusu oldu.
Kaynak: İzzet Çapa - Paşa Paşa Muhabbetler
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Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisiyle televizyon izleyicisi karşısına çıkan Fırat Tanış, dizinin ani finalinin ardından dijitale yönelmişti.
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Fırat Tanış, İzzet Çapa'nın programına konuk olarak yaptığı itirafla gündem oldu.
Fırat Tanış alkol tedavisi alması için kendisine "Çok sevdiğim dostum" dediği İlker Ayrık'ın önayak olduğunu açıkladı.
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