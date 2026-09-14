Fırat Tanış'tan Alkol Tedavisi İtirafı: İlker Ayrık'ın Payı Ortaya Çıktı!

İzzet Çapa'nın programına konuk olan Tanış, meyhanede tanıştığı kişilerle artık görüşmediğini belirterek şunları söyledi: 'Meyhanede tanıştığım hiç kimseyle görüşmüyorum. Orada bütün telefon listeleri değişiyor.'

Alkol bağımlılığıyla mücadele edenlere klinik tedavisini işaret eden oyuncu, 'Bir kliniğe gitmesini öneririm. Ama mutlaka hekimlerinin söylediklerini yapsınlar. Çünkü bu kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil' dedi.

Tanış, bu süreci 'benim yeniden doğumumdur' sözleriyle özetleyerek kolundaki kateter izlerini unutmamak için sakladığını aktardı.