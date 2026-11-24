Fatih Gühan, dizinin 78. bölümünde mahalleye yeni gelen imam İlhami olarak hikâyeye dahil oldu. Firaz ile kurduğu dostluk ve Nursema ile yarım kalan evlilik planı, karakteri kısa sürede seyircinin en çok konuştuğu isimlerden biri yaptı.

Diziye geç dahil olmasına rağmen hızla uyum sağlayan Gühan, İlhami ile geniş kitlelere ulaştı. Seyirci onu bugün de en çok İmam İlhami olarak tanıyor.