"İlhami" Fatih Gühan, Kızılcık Şerbeti'ndeki Rolü Nasıl Kaptığını İtiraf Etti
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Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si Fatih Gühan, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Rolü almadan önceki seçme sürecini anlatan Gühan'ın bir detayı dikkat çekti. Meğer oyuncu, seçmeye götürdüğü takkeyi doğrudan camiden bulmuş.
KAYNAK: Sibel Arna/ YouTube
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Kızılcık Şerbeti'ndeki İlhami'nin seçmesine giden Fatih Gühan, takkeyi doğrudan camideki imamdan istemiş.
İmam İlhami, Kızılcık Şerbeti'nde Nursema hikâyesiyle hafızalara kazındı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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