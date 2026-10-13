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Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si Anne Yarısı'nda Göbek Attı, Düğün Davetine Sessiz Kalmadı

Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si Anne Yarısı'nda Göbek Attı, Düğün Davetine Sessiz Kalmadı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 19:46
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NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı’nda Kadir Bayındır’ı canlandıran Fatih Gühan, dizide göbek attığı sahneyle dikkat çekti. Bir izleyici sahnenin ardından oyuncuyu düğününe davet etti ve “Bayıldım bu kıvraklık nedir?” yorumunu yaptı. Kızılcık Şerbeti’nin İmam İlhami’si olarak tanınan Gühan, bu daveti “Seve seve, tarih belli mi?” sözleriyle yanıtladı.

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Anne Yarısı'nın Kadir'i, göbek attığı sahneyle seyircinin karşısına bambaşka bir hâlde çıktı.

Anne Yarısı'nın Kadir'i, göbek attığı sahneyle seyircinin karşısına bambaşka bir hâlde çıktı.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nda Kadir Bayındır karakterine hayat veren Fatih Gühan, dizide göbek attığı sahneyle seyircinin dikkatini çekti. Ekranda çoğunlukla gergin anlarla izlenen Kadir'in bu neşeli hâli, izleyicilere karakterin bambaşka bir yüzünü gösterdi. Tansiyonun hiç düşmediği hikâyede bu sahne, seyirciye kısa bir nefes aldırdı.

Sahneye gelen yorumlardan biri ise ayrı bir ilgi gördü. Bir izleyici, 'Fatih Gühan düğünüme gelip oynayacak mısın yoksa yok mu? Bayıldım bu kıvraklık nedir?' diyerek oyuncuyu düğününe davet etti.

Fatih Gühan, hayranının düğün davetine "Seve seve, tarih belli mi?" diyerek yanıt verdi.

Fatih Gühan, hayranının düğün davetine "Seve seve, tarih belli mi?" diyerek yanıt verdi.
twitter.com

Gühan, hayranının bu esprili davetini yanıtsız bırakmadı. X hesabından yoruma yanıt veren oyuncu, 'Seve seve, tarih belli mi?' diyerek teklife sıcak baktığını gösterdi.

Oyuncunun samimi cevabı, Kadir'in ekrandaki sert duruşuyla tezat oluşturdu. Üstelik Gühan'ın tarih sorması, davetin şakadan öteye geçip geçmeyeceğini de merak konusu yaptı.

Fatih Gühan'ı izleyiciler en çok Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si olarak tanıyor.

Fatih Gühan'ı izleyiciler en çok Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si olarak tanıyor.

Fatih Gühan'ı izleyiciler en çok Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki İmam İlhami rolüyle tanıyor. Oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin kaleme aldığı Anne Yarısı ile aynı ekiple yoluna devam etti.

8 Haziran 1993'te Uşak'ta dünyaya gelen Gühan, oyunculuk eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı. Salı akşamları NOW ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı'nda ise Kadir'in hikâyesi merakla takip ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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