Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si Anne Yarısı'nda Göbek Attı, Düğün Davetine Sessiz Kalmadı
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NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı’nda Kadir Bayındır’ı canlandıran Fatih Gühan, dizide göbek attığı sahneyle dikkat çekti. Bir izleyici sahnenin ardından oyuncuyu düğününe davet etti ve “Bayıldım bu kıvraklık nedir?” yorumunu yaptı. Kızılcık Şerbeti’nin İmam İlhami’si olarak tanınan Gühan, bu daveti “Seve seve, tarih belli mi?” sözleriyle yanıtladı.
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Anne Yarısı'nın Kadir'i, göbek attığı sahneyle seyircinin karşısına bambaşka bir hâlde çıktı.
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Fatih Gühan, hayranının düğün davetine "Seve seve, tarih belli mi?" diyerek yanıt verdi.
Fatih Gühan'ı izleyiciler en çok Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si olarak tanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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