onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Diziye Girmek İçin Cami İmamından Takke İstemiş!

Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Diziye Girmek İçin Cami İmamından Takke İstemiş!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.03.2025 - 10:06

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, dizide imam İlhami karakteriyle hepimizin sevgisini kazandı. Nursema ve Firaz ilişkisinde etkili rol oynayan İlhami'nin hikâyesinin ne yönde ilerleyeceği merak konusu olurken Gühan, Show TV'nin YouTube kanalına konuk oldu. Diziye dahil olma sürecini anlatan Gühan, audition çekimi için camiden takke istemek durumunda kalmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, imam İlhami karakteriyle epey sevildi.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, imam İlhami karakteriyle epey sevildi.

Firaz'la olan arkadaşlığına düştüğümüz İlhami, Nursema'yla zoraki ilişkisi nedeniyle gözümüze eskisi kadar hoş gelmese de senaryo gereği bu üçlüyü daha fazla bir arada görememek üzücü.

İlhami karakterini nefis bir şekilde canlandıran Fatih Gühan, diziye sonradan dahil olmasına rağmen en sevilen karakterlerden biri olmayı başardı. Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan Gühan, İlhami karakterini canlandırabilmek için verdiği uğraşları anlattı.

Seçmelere katılmak için namaz takkesine ihtiyaç duyan Gühan, yapımın bu isteği üzerine epey zorlanmış.

Seçmelere katılmak için namaz takkesine ihtiyaç duyan Gühan, yapımın bu isteği üzerine epey zorlanmış.

Auditionda oyuncuyu imam kıyafetiyle görmek isteyen yapım için harekete geçen Gühan, bir cuma namazı çıkışı mahalle imamından takkesini istediğini ve çekimi bu şekilde yaptığını açıkladı.

İşte Fatih Gühan'ın o açıklaması:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın