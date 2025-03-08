Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Diziye Girmek İçin Cami İmamından Takke İstemiş!
Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Diziye Girmek İçin Cami İmamından Takke İstemiş!
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, dizide imam İlhami karakteriyle hepimizin sevgisini kazandı. Nursema ve Firaz ilişkisinde etkili rol oynayan İlhami'nin hikâyesinin ne yönde ilerleyeceği merak konusu olurken Gühan, Show TV'nin YouTube kanalına konuk oldu. Diziye dahil olma sürecini anlatan Gühan, audition çekimi için camiden takke istemek durumunda kalmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna dahil olan Fatih Gühan, imam İlhami karakteriyle epey sevildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçmelere katılmak için namaz takkesine ihtiyaç duyan Gühan, yapımın bu isteği üzerine epey zorlanmış.
İşte Fatih Gühan'ın o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın