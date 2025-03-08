Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Diziye Girmek İçin Cami İmamından Takke İstemiş!

Firaz'la olan arkadaşlığına düştüğümüz İlhami, Nursema'yla zoraki ilişkisi nedeniyle gözümüze eskisi kadar hoş gelmese de senaryo gereği bu üçlüyü daha fazla bir arada görememek üzücü.

İlhami karakterini nefis bir şekilde canlandıran Fatih Gühan, diziye sonradan dahil olmasına rağmen en sevilen karakterlerden biri olmayı başardı. Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan Gühan, İlhami karakterini canlandırabilmek için verdiği uğraşları anlattı.