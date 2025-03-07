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Set Çalışanı, Oruç Tutan Oyuncular İçin Ramazanda Çekimlerin Nasıl Yapıldığını Açıkladı!

Set Çalışanı, Oruç Tutan Oyuncular İçin Ramazanda Çekimlerin Nasıl Yapıldığını Açıkladı!

Ramazan Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2025 - 22:33

Ramazan ayının gelmesiyle beraber sıkı çalışma temposuyla dikkat çeken oyuncuların dizi setlerinde nasıl oruç tuttukları kafamızı kurcalamaya başladı. TikToker set çalışanı Yener Yalçın, oyuncuların yoğun tempoda nasıl oruç tuttuklarını ve oruç tutan oyuncular için ne gibi düzenlemeler yapıldığını paylaştı.

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Ramazan ayının gelişiyle beraber milyonlarca müslüman oruç tutmaya başladı.

Ramazan ayının gelişiyle beraber milyonlarca müslüman oruç tutmaya başladı.

Herkes ibadetlerini yerine getirmek için 1 ay boyunca gündelik düzenlerinde ciddi değişiklikler yapıyor. Tabii bunların arasında yoğun tempolarıyla öne çıkan oyuncu ve set çalışanları da var.

Özellikle yerli dizi setlerindeki yoğun tempoda çalışmak zor olurken söz konusu durum Ramazan ayında daha da zorlaşıyor.

Özellikle yerli dizi setlerindeki yoğun tempoda çalışmak zor olurken söz konusu durum Ramazan ayında daha da zorlaşıyor.

Peki Ramazan ayı dizi setlerinde nasıl geçiyor? Oruç tutan oyuncular ve set çalışanları nasıl iş yapıyor?

TikTok'ta çektiği videolarla tanınan set çalışanı Yener Yalçın, merak ettiğimiz bu konuya açıklık getirdi.

TikTok'ta çektiği videolarla tanınan set çalışanı Yener Yalçın, merak ettiğimiz bu konuya açıklık getirdi.

Yalçın, sette sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üç kez yemek verildiğini, reji prodüksiyon adlı ekibin setteki oyuncuların yemek saatlerini iftar zamanına denk getirdiğini açıkladı. Böylece yemek sahnesi olduğunda oyuncu gerçekten yemek yiyerek orucunu açabiliyor.

Öte yandan kahvaltı gibi gündüz çekilmesi gereken sahnelerde oruç tutan oyuncuların yemek yiyor gibi yaptığını da açıklayan Yalçın, sette oruç tutanlar için sahur yemeği verildiğinin de altını çizdi.

İşte Yener Yalçın'ın o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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