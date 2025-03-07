Set Çalışanı, Oruç Tutan Oyuncular İçin Ramazanda Çekimlerin Nasıl Yapıldığını Açıkladı!
Set Çalışanı, Oruç Tutan Oyuncular İçin Ramazanda Çekimlerin Nasıl Yapıldığını Açıkladı!
Ramazan ayının gelmesiyle beraber sıkı çalışma temposuyla dikkat çeken oyuncuların dizi setlerinde nasıl oruç tuttukları kafamızı kurcalamaya başladı. TikToker set çalışanı Yener Yalçın, oyuncuların yoğun tempoda nasıl oruç tuttuklarını ve oruç tutan oyuncular için ne gibi düzenlemeler yapıldığını paylaştı.
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Ramazan ayının gelişiyle beraber milyonlarca müslüman oruç tutmaya başladı.
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Özellikle yerli dizi setlerindeki yoğun tempoda çalışmak zor olurken söz konusu durum Ramazan ayında daha da zorlaşıyor.
TikTok'ta çektiği videolarla tanınan set çalışanı Yener Yalçın, merak ettiğimiz bu konuya açıklık getirdi.
İşte Yener Yalçın'ın o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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