Set Çalışanı, Oruç Tutan Oyuncular İçin Ramazanda Çekimlerin Nasıl Yapıldığını Açıkladı!

Yalçın, sette sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üç kez yemek verildiğini, reji prodüksiyon adlı ekibin setteki oyuncuların yemek saatlerini iftar zamanına denk getirdiğini açıkladı. Böylece yemek sahnesi olduğunda oyuncu gerçekten yemek yiyerek orucunu açabiliyor.

Öte yandan kahvaltı gibi gündüz çekilmesi gereken sahnelerde oruç tutan oyuncuların yemek yiyor gibi yaptığını da açıklayan Yalçın, sette oruç tutanlar için sahur yemeği verildiğinin de altını çizdi.