Aşk-ı Memnu'nun Büyük Finalinden Sonra Karakterler Neler Yaşamıştır?
Aşk-ı Memnu'nun Büyük Finalinden Sonra Karakterler Neler Yaşamıştır?
Aşk-ı Memnu’nun finali, sadece bir hikâyenin değil, karakterlerin de hayatındaki büyük bir kırılmanın başlangıcı oldu. Bihter’in ölümüyle birlikte herkes için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki, yasak aşkın küllerinden geriye ne kaldı? Behlül geçmişinden kaçmayı başarabilir mi, yoksa sonsuza dek pişmanlığın esiri mi olacak? Aşk-ı Memnu finali sonrası karakterlerin yaşayabileceği olası senaryoları derledik.
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Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanarak 2008-2010 yılları arasında izleyicilerle buluştu.
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Her bölümü bambaşka bir seyir verse de Aşk-ı Memnu'nun 2010'da yayınlanan final bölümü, Türk televizyon tarihine damga vurdu.
Behlül
Adnan Bey
Nihal
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Matmazel
Firdevs Hanım
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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