Aşk-ı Memnu'nun Büyük Finalinden Sonra Karakterler Neler Yaşamıştır?

Nihal, hem Bihter’in ihaneti hem de ölümünün travmasını en ağır yaşayan kişilerden biridir. Yaşadığı bu büyük hayal kırıklığından sonra uzun bir süre kendini toparlayamaz. Behlül’e olan aşkı, bir yanılsama olduğunu anladığı için yerini hayal kırıklığına ve öfkeye bırakır. Büyük ihtimalle Adnan Bey ile daha da içe kapanık bir hayat sürer, ancak zamanla güçlü bir kadın olarak hayata tutunabilir. Belki de bir gün, ailesinin gölgesinden tamamen çıkıp gerçek bir aşk yaşayabilir.