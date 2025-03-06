Gerçekten 9 Canlı: Şakir Paşa Ailesi'nin RTÜK Cezası İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı Alındı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. '9 canlı dizi' olarak anılan dizi önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin itibarını zedelediği iddiasıyla karşı karşıya gelen dizinin platosunda çıkan yangın, çekimlerin yapıldığı köşkü yerle bir etmiş ve bu sebeple çekimler birkaç hafta aksamıştı. Tam ekranlara döndüğü sırada hem RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası aldı hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan yayın durdurma kararı geldi.

Ekranlara yeniden ara veren dizi Şakir Paşa'nın torunlarıyla yapılan anlaşmanın ardından mahkeme kararı kaldırılmış ancak RTÜK'e yapılan itiraz henüz netlik kazanmamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkemeden bir kez daha Şakir Paşa Ailesi lehine karar geldi!

Kaynak: Birsen Altuntaş