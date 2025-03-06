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Gerçekten 9 Canlı: Şakir Paşa Ailesi'nin RTÜK Cezası İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı Alındı

Gerçekten 9 Canlı: Şakir Paşa Ailesi'nin RTÜK Cezası İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı Alındı

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.03.2025 - 16:12

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin başladığı günden bu yana başına gelmeyen kalmadı. '9 canlı dizi' olarak anılan dizi önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin itibarını zedelediği iddiasıyla karşı karşıya gelen dizinin platosunda çıkan yangın, çekimlerin yapıldığı köşkü yerle bir etmiş ve bu sebeple çekimler birkaç hafta aksamıştı. Tam ekranlara döndüğü sırada hem RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası aldı hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davadan yayın durdurma kararı geldi. 

Ekranlara yeniden ara veren dizi Şakir Paşa'nın torunlarıyla yapılan anlaşmanın ardından mahkeme kararı kaldırılmış ancak RTÜK'e yapılan itiraz henüz netlik kazanmamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkemeden bir kez daha Şakir Paşa Ailesi lehine karar geldi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Ekranların sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlanmaya başladığı günden bu yana başına gelenlerle mücadele ediyor.

Ekranların sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlanmaya başladığı günden bu yana başına gelenlerle mücadele ediyor.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın (Halikarnas Balıkçısı) hayatının anlatıldığı dizi için, önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından itibarlarını zedelemek ve gerçekleri yansıtmamak gibi sebeplerle dava açıldı. Yapımdan gelen 'uyarlama' açıklaması da davanın sürmesine engel olmadı. Bu dava sürerken çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu köşk küle dönmüştü ve dizi yaklaşık bir ay yayınlanamadı.

Tam her şey yoluna girdi derken, RTÜK tarafından diziye 3 kez durdurma ve kanala idari para cezası verildi. Bu haberin üstünden henüz 24 saat geçmemişken bir de ailenin açtığı mahkemeden dizinin eski bölümlerinin kaldırılması, yeni bölümlerin çekilmemesi ve dizinin tamamen yayından kalkmasına yönelik karar geldi.

Mahkeme kararının ardından eski bölümleri YouTube'dan ve kanaldan kaldırılan dizinin yeni bölümü o hafta yayınlanamamıştı.

Mahkeme kararının ardından eski bölümleri YouTube'dan ve kanaldan kaldırılan dizinin yeni bölümü o hafta yayınlanamamıştı.

Ancak çok kısa bir süre sonra yapım ve aile arasında anlaşmaya varıldı ve aile davadan çekildi. Böylece yayın hayatına artık soluksuz devam eder diye beklediğimiz dizi, bir haftanın ardından yeniden RTÜK'le karşı karşıya geldi.

 RTÜK'ün yayın durdurma cezaları için mahkemeye başvuran Şakir Paşa ve Ailesi, geçtiğimiz hafta bu sebeple fragmanı tarihsiz yayınlamıştı. Sonunda Mahkemeden de beklenen haber geldi ve Şakir Paşa Ailesi'nin RTÜK cezasına yürütmeyi durdurma kararı verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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