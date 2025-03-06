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RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli: “2025’i LGBT ile Mücadele Yılı İlan Ettik”

RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli: “2025’i LGBT ile Mücadele Yılı İlan Ettik”

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.03.2025 - 14:30

TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı. TBMM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan RTÜK ve BTK yetkilileri, çocukların dijital güvenliği için alınan önlemleri anlattı. Komisyonda konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, 2025'i LGBT ile mücadele yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: https://www.rtuk.gov.tr/tbmm-cocuklar...
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Dün gerçekleşen TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda RTÜK ve BTK yetkilileri çocukların dijital güvenliği için aldıkları önlemleri anlattı.

Dün gerçekleşen TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda RTÜK ve BTK yetkilileri çocukların dijital güvenliği için aldıkları önlemleri anlattı.

Yayın içerik denetimi hakkında bilgi veren RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Murat Ellialtı, “Gündüz kuşağı programları için geçen yıl kasım ayında yayın etik ilkelerini yayınladık. Özel hayatın gizliliği ve psikolojik şiddet konularında eğitimler düzenledik” dedi.

Gençlerin günlük ortalama medya kullanım süresinin 4 saat 35 dakika olduğunu açıklayan Ellialtı; 3 saat 40 dakikalık televizyon izleme ve 1 saat 27 dakikalık dijital platform kullanımı olduğunu da ekledi. Ayrıca her 10 gençten 9'unun sosyal medya hesabı olduğunu ve bunlardan 4'ünün de herkese açık olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından RTÜK de bu kapsamda çalışmalara başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından RTÜK de bu kapsamda çalışmalara başlamıştı.

Komisyonda konuşma yapan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, 'Çocuk dergimizin temasını 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle birinci olarak ekran bağımlılığı ikinci ana temamız da tüm değerlendirme kriterlerimiz dahil olmak üzere LGBT ile mücadele yılı ilan ettik. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncı platformlarda, geleneksel yayıncılık çerçevesinde yakinen arkadaşlarımız raporlama faaliyetlerine devam ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün ise güvenli internet hizmeti ve filtreleme çalışmalarında çocuklara odaklandıklarını dile getirerek, 'LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz. Bu konuda çok sayıda dernekle davalıyız, bundan da asla gocunmuyoruz” dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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