RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli: “2025’i LGBT ile Mücadele Yılı İlan Ettik”

Komisyonda konuşma yapan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, 'Çocuk dergimizin temasını 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle birinci olarak ekran bağımlılığı ikinci ana temamız da tüm değerlendirme kriterlerimiz dahil olmak üzere LGBT ile mücadele yılı ilan ettik. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncı platformlarda, geleneksel yayıncılık çerçevesinde yakinen arkadaşlarımız raporlama faaliyetlerine devam ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün ise güvenli internet hizmeti ve filtreleme çalışmalarında çocuklara odaklandıklarını dile getirerek, 'LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz. Bu konuda çok sayıda dernekle davalıyız, bundan da asla gocunmuyoruz” dedi.