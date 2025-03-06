RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli: “2025’i LGBT ile Mücadele Yılı İlan Ettik”
RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli: “2025’i LGBT ile Mücadele Yılı İlan Ettik”
Kaynak: https://www.rtuk.gov.tr/tbmm-cocuklar...
TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında dün toplandı. TBMM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan RTÜK ve BTK yetkilileri, çocukların dijital güvenliği için alınan önlemleri anlattı. Komisyonda konuşan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, 2025'i LGBT ile mücadele yılı ilan ettiklerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün gerçekleşen TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda RTÜK ve BTK yetkilileri çocukların dijital güvenliği için aldıkları önlemleri anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından RTÜK de bu kapsamda çalışmalara başlamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın