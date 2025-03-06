Kanal D'nin İddialı Dizisi "Annem Ankara" Final Yapıyor!
Kanal D'nin İddialı Dizisi "Annem Ankara" Final Yapıyor!
Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara, uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren diziden üzücü haber geldi. Birsen Altuntaş, Annem Ankara dizisinin 15. bölümde final yapacağını duyurdu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz Annem Ankara oldu.
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Kasım ayından beri yayınlanan dizi ilgi çekici konusu ve nostaljik atmosferiyle tam not alırken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.
Altuntaş, Annem Ankara'nın 15. bölümüyle final yapacağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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