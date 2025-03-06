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Kanal D'nin İddialı Dizisi "Annem Ankara" Final Yapıyor!

Kanal D'nin İddialı Dizisi "Annem Ankara" Final Yapıyor!

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2025 - 14:02 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 14:22

Kanal D'nin iddialı dizisi Annem Ankara, uzun süredir ekran yolculuğuna devam ediyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren diziden üzücü haber geldi. Birsen Altuntaş, Annem Ankara dizisinin 15. bölümde final yapacağını duyurdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz Annem Ankara oldu.

Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz Annem Ankara oldu.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra televizyona geri döndüren Annem Ankara, 13 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Mehmet Günsür son olarak 2012-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa karakterini canlandırırken Bergüral Korel'i ise 2016-2018 yıllarında Vatanım Sensin dizisinde izledik.

Kasım ayından beri yayınlanan dizi ilgi çekici konusu ve nostaljik atmosferiyle tam not alırken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.

Kasım ayından beri yayınlanan dizi ilgi çekici konusu ve nostaljik atmosferiyle tam not alırken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.

Annem Ankara, 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olan Zuhal kendisini aldatan eşi Hasan ve desteğini görmediği ailesini bir kenarda bırakarak, üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmasını anlatıyor.

Zuhal karakterin mücadelesi takdir edilesi olurken söz konusu hikâyenin Zuhal ve çocukları için iyi bir şekilde sona ermesi seyircinin en büyük motivasyonlarından biri.

Altuntaş, Annem Ankara'nın 15. bölümüyle final yapacağını açıkladı.

Altuntaş, Annem Ankara'nın 15. bölümüyle final yapacağını açıkladı.

Birsen Altuntaş, dizinin final kararı aldığını duyursa da henüz dizinin resmi hesaplarından bir duyuru gelmiş değil. Bakalım dizi oyuncularından bu konuda bir paylaşım gelecek mi? Ayrıca finale son iki bölüm kala hikâyenin gidişatının alacağı etki de apayrı bir merak yarattı.

Bakalım bu dramatik hikâye nasıl son bulacak...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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