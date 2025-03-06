Kanal D'nin İddialı Dizisi "Annem Ankara" Final Yapıyor!

Annem Ankara, 1990'lı yılların Ankara'sında güçlü bir kadın olan Zuhal kendisini aldatan eşi Hasan ve desteğini görmediği ailesini bir kenarda bırakarak, üç çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmasını anlatıyor.

Zuhal karakterin mücadelesi takdir edilesi olurken söz konusu hikâyenin Zuhal ve çocukları için iyi bir şekilde sona ermesi seyircinin en büyük motivasyonlarından biri.