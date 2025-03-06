Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu: Elif Melda Yılmaz, Kıvılcım'ın Komşusu Olacak!
Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu: Elif Melda Yılmaz, Kıvılcım'ın Komşusu Olacak!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Özellikle son bölümdeki Firaz-Nursema cephesindeki gelişmeler seyircinin heyecanını perçinlerken Birsen Altuntaş, Şerbo'ya yeni bir oyuncu transferi olduğunu açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Doğa'nın eski evine Beril isimli bir kadın taşınacak. Elif Melda Yılmaz'ın canlandıracağı oyuncu, Kıvılcım'ın komşusu olarak karşımıza çıkacak. Bakalım hikâyenin seyrini nasıl etkileyecek?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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3. sezonuyla bambaşka bir seviyeye ulaşan Kızılcık Şerbeti, seyircisini hala heyecanlandırmayı başarıyor.
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Sönmez'in hastalığı, Apo'nun azgınlığı, Doğa'nın görgüsüz tavırları, Nursema - Firaz - İlhami üçgeni derken yine nereye yetişeceğimizi şaşırdık Şerbo'da!
Kaosun kolay kolay bitmeyeceği Şerbo'da yeni bölüm için geri sayım başlarken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi.
O isim ise Elif Melda Yılmaz!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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