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Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu: Elif Melda Yılmaz, Kıvılcım'ın Komşusu Olacak!

Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu: Elif Melda Yılmaz, Kıvılcım'ın Komşusu Olacak!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2025 - 09:22

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Özellikle son bölümdeki Firaz-Nursema cephesindeki gelişmeler seyircinin heyecanını perçinlerken Birsen Altuntaş, Şerbo'ya yeni bir oyuncu transferi olduğunu açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Doğa'nın eski evine Beril isimli bir kadın taşınacak. Elif Melda Yılmaz'ın canlandıracağı oyuncu, Kıvılcım'ın komşusu olarak karşımıza çıkacak. Bakalım hikâyenin seyrini nasıl etkileyecek?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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3. sezonuyla bambaşka bir seviyeye ulaşan Kızılcık Şerbeti, seyircisini hala heyecanlandırmayı başarıyor.

3. sezonuyla bambaşka bir seviyeye ulaşan Kızılcık Şerbeti, seyircisini hala heyecanlandırmayı başarıyor.

Açıkçası dizinin bu becerisine biz de şaştık kaldık. Şerbo'da 'Daha fazla ne olabilir ki?' denildiği her an beklenenin iki katı büyüklüğünde bir olayla karşılaşmak mümkün.

Sönmez'in hastalığı, Apo'nun azgınlığı, Doğa'nın görgüsüz tavırları, Nursema - Firaz - İlhami üçgeni derken yine nereye yetişeceğimizi şaşırdık Şerbo'da!

Sönmez'in hastalığı, Apo'nun azgınlığı, Doğa'nın görgüsüz tavırları, Nursema - Firaz - İlhami üçgeni derken yine nereye yetişeceğimizi şaşırdık Şerbo'da!

Fakat son bölümdeki Nursema sahnesi hepimizi aldı götürdü. İlhami'ye aşık olduğunu zanneden Nursema'nın gerçeklerle herkes gibi bir anda karşı karşıya geldiği sahnenin devamı için günlerdir sabırsızlanıyoruz.

Kaosun kolay kolay bitmeyeceği Şerbo'da yeni bölüm için geri sayım başlarken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi.

Kaosun kolay kolay bitmeyeceği Şerbo'da yeni bölüm için geri sayım başlarken Birsen Altuntaş'tan bomba bir haber geldi.

Altuntaş, Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

O isim ise Elif Melda Yılmaz!

O isim ise Elif Melda Yılmaz!

Yılmaz, diziye Kıvılcım'ın alt komşusu Beril olarak gelecek. Karakter hakkında henüz net detaylar olmasa da bu dizide yer alan herkes gibi kaosunu da beraberinde getirmiştir diye düşünüyoruz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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