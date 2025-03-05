Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel'in "Ruhum Geride Kaldı" Sözlerinin Arkasında Kızılderili Mesajı Çıktı
Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel'in "Ruhum Geride Kaldı" Sözlerinin Arkasında Kızılderili Mesajı Çıktı
İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Gürel'in eşi ve ailesi de Müge Anlı'ya katılarak bulunmasını istediler. Dün canlı yayında Ece Gürel'in son mesajlarını okuyan Müge Anlı, bugün de o mesajın arkasındaki sırrı açıkladı.
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35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evinden ayrıldı.
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Saat 18.00 civarı telefonu kapanan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Gürel'in arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gürel'in ortadan kaybolmasının ardından ailesi de arama çalışmalarını hızlandırmak için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı.
Sosyal ve neşeli bir insan olan Gürel'in 8 yıldır evli olduğu, çocuğunun olmadığı ve kısa bir süre önce işinden istifa ederek ayrıldığı öğrenildi.
Yayın sırasında Müge Anlı, Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşmayı okudu.
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Programda Gürel'e ait mesajların okunmasından birkaç saat sonra ise peyzaj mimarına ait eşyalar bulundu.
Bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi, Ece'nin eşyalarının temiz olmasının altını çizdiler.
Dün bölgede yapılan aramalar sırasında bir arama kurtarma köpeğinin gölete yönelmesi sonucu bugün aramalar genişletilmişti.
Anlı, Gürel'in "Ruhum geride kaldı" sözlerinin Kızılderililerin çok yorulduklarında dinlenirken kullandıkları bir söz olduğunu dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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