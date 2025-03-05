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Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel'in "Ruhum Geride Kaldı" Sözlerinin Arkasında Kızılderili Mesajı Çıktı

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel'in "Ruhum Geride Kaldı" Sözlerinin Arkasında Kızılderili Mesajı Çıktı

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 11:51

İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Gürel'in eşi ve ailesi de Müge Anlı'ya katılarak bulunmasını istediler. Dün canlı yayında Ece Gürel'in son mesajlarını okuyan Müge Anlı, bugün de o mesajın arkasındaki sırrı açıkladı.

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35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evinden ayrıldı.

35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere evinden ayrıldı.

İstanbul Kağıthane'de bulunan evinden ayrılan Ece Gürel'den o günden bu yana haber alınamadı.

Saat 18.00 civarı telefonu kapanan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Gürel'in arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saat 18.00 civarı telefonu kapanan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Gürel'in arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bölgede detaylı bir arama gerçekleştiriyor.

Gürel'in ortadan kaybolmasının ardından ailesi de arama çalışmalarını hızlandırmak için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı.

Gürel'in ortadan kaybolmasının ardından ailesi de arama çalışmalarını hızlandırmak için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki baba Muharrem Koçoğlu, 'Başına bir şey gelmiş olabilir. Başka bir şey düşünemiyorum. Telefonu açmamazlık kesinlikle yapmaz. Evden dolaşmaya diye çıkıyor. Eşine de 'Ben ormana çıkıyorum, yürüyüşe gideceğim' diyor. Eşine de 'Gelecek misin' diye sorduğu zaman, eşi bir gün önceden çalışmış olduğu için 'Ben yorgunum, sen git' diyor. Çıkıp ormana yürüyüşe gidiyor. 12 civarı evden ayrılıyor. Eşim de arıyor. Annesine 'Kent ormanına gideceğim, kafamı dağıtacağım' diyor. 6'ya kadar aradık. Eşini aradık, karakola gitti, bildirdi. Aramaya başladık...' dedi.

Sosyal ve neşeli bir insan olan Gürel'in 8 yıldır evli olduğu, çocuğunun olmadığı ve kısa bir süre önce işinden istifa ederek ayrıldığı öğrenildi.

Sosyal ve neşeli bir insan olan Gürel'in 8 yıldır evli olduğu, çocuğunun olmadığı ve kısa bir süre önce işinden istifa ederek ayrıldığı öğrenildi.

İntihar şüpheleri olmadığını dile getiren aile, Ece'nin her zaman pozitif bir insan olduğunu belirttiler.

Yayın sırasında Müge Anlı, Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşmayı okudu.

Yayın sırasında Müge Anlı, Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşmayı okudu.

Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda 'Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı.' dediği ortaya çıktı.

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Programda Gürel'e ait mesajların okunmasından birkaç saat sonra ise peyzaj mimarına ait eşyalar bulundu.

Programda Gürel'e ait mesajların okunmasından birkaç saat sonra ise peyzaj mimarına ait eşyalar bulundu.

Ece'nin mont, çanta ve cep telefonu Belgrad Ormanı'nın içinde bulundu.

Detaylar:

Bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi, Ece'nin eşyalarının temiz olmasının altını çizdiler.

Bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi, Ece'nin eşyalarının temiz olmasının altını çizdiler.

Müge Anlı da eşyaların dünkü yayından sonra yerleştirilmiş olabileceği üzerinde durdu. Pazar günü Belgrad Ormanı'nda bulunan insanlardan gelen haberlere göre ormanlık alanın çamur içinde olmasına rağmen Ece'nin eşyalarının temiz olması dikkat çekti.

Dün bölgede yapılan aramalar sırasında bir arama kurtarma köpeğinin gölete yönelmesi sonucu bugün aramalar genişletilmişti.

Dün bölgede yapılan aramalar sırasında bir arama kurtarma köpeğinin gölete yönelmesi sonucu bugün aramalar genişletilmişti.

Su altı arama çalışmalarının da başladığını dile getiren Müge Anlı, yayın sırasında Ece'nin son mesajının arkasındaki Kızılderili inanışını aktardı.

Anlı, Gürel'in "Ruhum geride kaldı" sözlerinin Kızılderililerin çok yorulduklarında dinlenirken kullandıkları bir söz olduğunu dile getirdi.

Anlı, Gürel'in "Ruhum geride kaldı" sözlerinin Kızılderililerin çok yorulduklarında dinlenirken kullandıkları bir söz olduğunu dile getirdi.

Kızılderili inanışına göre, çok yorulup dinlendiklerinde bedenlerinin çok hızlandığı, ruhlarının bedenlerine yetişemediği düşünülürmüş. Bu sebeple 'Ruhum geride kaldı.' diyerek dinlenme ihtiyacı hissederlermiş.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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