Survivor'da Almeda, İsmail ve Adilhan Kavgası RTÜK'e Takıldı: TV8'e 'Şiddete Yönelik Görüntü' Cezası!
Survivor'da Almeda, İsmail ve Adilhan Kavgası RTÜK'e Takıldı: TV8'e 'Şiddete Yönelik Görüntü' Cezası!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/survivor-a-c...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ekranlarda yer alan dizi ve programlardaki şiddete yönelik görüntülere savaş açmıştı. RTÜK'ün bu kararından TV8 de nasibini aldı. Survivor'daki Almeda, İsmail ve Adilhan kavgası sebebiyle TV8'e 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.
Kaynak: Sözcü
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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor.
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Programda sık sık tartışmalar yaşanıyor.
RTÜK'ün TV ekranlarına yönelik şiddet ve şiddete yönelik özendirici yayınlara karşı açtığı savaştan TV8 de nasibini aldı.
Almeda, İsmail ve Adilhan kavgası sebebiyle TV8'e yüzde 3 para cezası verildi.
Programa ‘şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler’ nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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