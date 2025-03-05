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Survivor'da Almeda, İsmail ve Adilhan Kavgası RTÜK'e Takıldı: TV8'e 'Şiddete Yönelik Görüntü' Cezası!

Survivor'da Almeda, İsmail ve Adilhan Kavgası RTÜK'e Takıldı: TV8'e 'Şiddete Yönelik Görüntü' Cezası!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 08:37

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ekranlarda yer alan dizi ve programlardaki şiddete yönelik görüntülere savaş açmıştı. RTÜK'ün bu kararından TV8 de nasibini aldı. Survivor'daki Almeda, İsmail ve Adilhan kavgası sebebiyle TV8'e 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/survivor-a-c...
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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor.

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor.

Her ne kadar reytingler istenen seviyeye ulaşamasa da Survivor, her sezon olduğu gibi bu sezon da kemik izleyicisinin vazgeçilmezi olmuş durumda.

Programda sık sık tartışmalar yaşanıyor.

Programda sık sık tartışmalar yaşanıyor.

Kimi zaman yarışmacıların diskalifiye edilmesine yol açan bu anlar, bu kez de RTÜK'ün radarına takıldı.

RTÜK'ün TV ekranlarına yönelik şiddet ve şiddete yönelik özendirici yayınlara karşı açtığı savaştan TV8 de nasibini aldı.

RTÜK'ün TV ekranlarına yönelik şiddet ve şiddete yönelik özendirici yayınlara karşı açtığı savaştan TV8 de nasibini aldı.

Kararda ‘gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu’ belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir.”

Almeda, İsmail ve Adilhan kavgası sebebiyle TV8'e yüzde 3 para cezası verildi.

Almeda, İsmail ve Adilhan kavgası sebebiyle TV8'e yüzde 3 para cezası verildi.

Survivor’un 16 ve 18 Ocak günü yayınlanan bölümlerinde; yarışmacılar Almeda, İsmail, ve Adilhan arasında geçen “Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun” biçimindeki görüntüler RTÜK tarafından incelendi. Yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, yaşanan itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet görüntülerin de yayınlandığı RTÜK tarafından vurgulandı.

Programa ‘şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler’ nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

Programa ‘şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler’ nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

Böylece, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verilmiş oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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