İntikamın Yönünü Değiştiriyoruz: Ezel'de Ömer Hapse Girmeseydi Dizide Yaşanacakları Anlatıyoruz!

Pek çok izleyici için Ezel, gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak kabul edilir. Üstünden yıllar geçse de anlatılan hikaye, oyuncular, oyunculuklar herkes için apayrı bir yer taşır. Ömer'in yaşadıkları unutulur gibi değildi elbette ama Ezel olduktan sonra affediciliğini de hep birlikte gördük.

Peki ama ya Ömer hiç hapse girmeseydi? Yine böyle affedici olabilir miydi, yoksa daha çok mu intikam ateşiyle yanardı?

Gelin birlikte değerlendirelim!