1.500 TL'lik İmza Tabağı Tartışma Konusu Olmuştu: Şef Mehmet Yalçınkaya Sonunda İçini Döktü!

MasterChef'in efsane jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde yaptığı imza tabağı ile çok konuşulmuştu. Simit üzerine aperatifler ekleyerek yaptığı tabağının ismini hatırlayanlarınız vardır 'Okyanus.' Okyanus'un gündem olmasının ardından Mehmet Şef'in restoranındaki satış fiyatı tartışma konusu olmuştu. 1.500 tl'ye satılan 'Okyanus' için kullanıcılar 'Bir simite bin tl verilir mi?' diye yazmıştı. Mehmet Şef sonunda konuyla ilgili içini döktü: 'Çok sinirlendim. Bu konuda doluyum.' dedi.