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1.500 TL'lik İmza Tabağı Tartışma Konusu Olmuştu: Şef Mehmet Yalçınkaya Sonunda İçini Döktü!

1.500 TL'lik İmza Tabağı Tartışma Konusu Olmuştu: Şef Mehmet Yalçınkaya Sonunda İçini Döktü!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.03.2025 - 15:54

MasterChef'in efsane jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde yaptığı imza tabağı ile çok konuşulmuştu. Simit üzerine aperatifler ekleyerek yaptığı tabağının ismini hatırlayanlarınız vardır 'Okyanus.' Okyanus'un gündem olmasının ardından Mehmet Şef'in restoranındaki satış fiyatı tartışma konusu olmuştu. 1.500 tl'ye satılan 'Okyanus' için kullanıcılar 'Bir simite bin tl verilir mi?' diye yazmıştı. Mehmet Şef sonunda konuyla ilgili içini döktü: 'Çok sinirlendim. Bu konuda doluyum.' dedi.

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MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde imza tabağı ile gündem olmuştu.

MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde imza tabağı ile gündem olmuştu.

MasterChef'in bir bölümünde yarışmacılarla birlikte hazırladığı imza tabağı 'Okyanus' sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Yalçınkaya, simit üzerine deniz mahsülleriyle hazırladığı bu özel tabağı özenle hazırlamıştı.

Yalçınkaya, simit üzerine deniz mahsülleriyle hazırladığı bu özel tabağı özenle hazırlamıştı.

Görüntüsü her ne kadar iştah açıcı görünse de kullanıcıları pek tatmin etmedi. Hele ki fiyatı ortaya çıkınca işler iyice değişti.

Mehmet Şef'in tabağının restoranında bin 550 tlye satıldığı öğrenildi.

Mehmet Şef'in tabağının restoranında bin 550 tlye satıldığı öğrenildi.

Sosyal medyadan gelen yorumlarda 'Bir simite bin tl verilmez!' tarzı hem tepki dolu hem de tabağı tiye alan paylaşımlar vardı.

Mehmet Şef, "Okyanus"un sosyal medyada gündem olmasının ardından aylar sonra ilk kez konuştu.

Mehmet Şef, "Okyanus"un sosyal medyada gündem olmasının ardından aylar sonra ilk kez konuştu.

Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun yayınına katılan Mehmet Şef, 'Bana imza tabağımı sorduğun için teşekkürler. Ben de bu konuda konuşmak istiyordum.' dedi.

Mehmet Şef, "Simitin üstünden tüm malzemeleri yok edip sosyal medyada paylaştılar." dedi.

Mehmet Şef, "Simitin üstünden tüm malzemeleri yok edip sosyal medyada paylaştılar." dedi.

Bu yemek 2 kişilik.' diyen Mehmet Şef'e Ömeroğlu'nun 'Doyuruyor mu?' diye sorması iyice sinirlendirdi. Mehmet Şef, gülümseyerek karşılık verse de tabağını savundu, 'Orada lakerda var, uskumru var... Orda deniz mahsulü tabağı var. Bu kötü eleştirilere inanan insanlar yüzünden ben zarar ettim. Bu konuda doluydum. Sana bile sinirlendim.' dedi.

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Mehmet Şef'in "Ben burada geleneksel bir şeyi yorumladım." dediği o anları buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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