1.500 TL'lik İmza Tabağı Tartışma Konusu Olmuştu: Şef Mehmet Yalçınkaya Sonunda İçini Döktü!
1.500 TL'lik İmza Tabağı Tartışma Konusu Olmuştu: Şef Mehmet Yalçınkaya Sonunda İçini Döktü!
MasterChef'in efsane jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde yaptığı imza tabağı ile çok konuşulmuştu. Simit üzerine aperatifler ekleyerek yaptığı tabağının ismini hatırlayanlarınız vardır 'Okyanus.' Okyanus'un gündem olmasının ardından Mehmet Şef'in restoranındaki satış fiyatı tartışma konusu olmuştu. 1.500 tl'ye satılan 'Okyanus' için kullanıcılar 'Bir simite bin tl verilir mi?' diye yazmıştı. Mehmet Şef sonunda konuyla ilgili içini döktü: 'Çok sinirlendim. Bu konuda doluyum.' dedi.
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MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yayın döneminde imza tabağı ile gündem olmuştu.
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Yalçınkaya, simit üzerine deniz mahsülleriyle hazırladığı bu özel tabağı özenle hazırlamıştı.
Mehmet Şef'in tabağının restoranında bin 550 tlye satıldığı öğrenildi.
Mehmet Şef, "Okyanus"un sosyal medyada gündem olmasının ardından aylar sonra ilk kez konuştu.
Mehmet Şef, "Simitin üstünden tüm malzemeleri yok edip sosyal medyada paylaştılar." dedi.
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Mehmet Şef'in "Ben burada geleneksel bir şeyi yorumladım." dediği o anları buradan izleyebilirsiniz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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