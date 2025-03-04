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NOW TV'nin Son 1 Günü Kaldı: Eğer İsim Değiştirmezse Yayın Hayatı Bitebilir!

NOW TV'nin Son 1 Günü Kaldı: Eğer İsim Değiştirmezse Yayın Hayatı Bitebilir!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.03.2025 - 11:47

RTÜK'ün isim değiştirmesi için 30 gün süre tanıdığı NOW TV'nin son bir günü kaldı. Ancak kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı. İzleyicinin çok sevdiği Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kızıl Goncalar ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi dizilerin yayınlandığı NOW TV eğer isim değiştirmezse yayın hayatı bitme tehlikesi ile karşı karşıya.

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Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV’ye 30 günlük süre tanımıştı.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV’ye 30 günlük süre tanımıştı.

FOX TV, Disney grubunun satın almasıyla birlikte isim değişikliğine giderek 12 Şubat 2024 tarihinde resmen NOW TV adını almıştı. Ancak, kısa bir süre sonra aynı isimde bir kanalın RTÜK'e yaptığı başvuru nedeniyle bu değişiklik tartışmalara yol açtı. RTÜK, gelen şikayetleri değerlendirerek NOW TV’nin ismini değiştirmesi için 30 günlük bir süre tanıdı. Bu kararın üzerinden 29 gün geçmesine rağmen kanal yönetimi henüz yeni bir isim veya logo konusunda açıklama yapmadı. Bu belirsizlik, kanalın geleceğiyle ilgili çeşitli senaryoları gündeme getiriyor.

NOW TV'nin yalnızca bir günü kaldı. Karar yarın son bulacak. Peki, kanal ismini değiştirmezse ne olacak?

NOW TV'nin yalnızca bir günü kaldı. Karar yarın son bulacak. Peki, kanal ismini değiştirmezse ne olacak?

RTÜK tarafından verilen sürenin dolmasına 1 gün kala gözler NOW TV’nin nasıl bir hamle yapacağına çevrildi. Eğer belirtilen süre içinde kanal ismini değiştirmezse, RTÜK’ün nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu. Mevcut düzenlemelere göre RTÜK, öncelikle idari para cezası verebilir. Ancak, bu da yeterli olmazsa, kanalın yayınlarının durdurulması ve hatta lisansının iptal edilmesi gibi daha ağır yaptırımlar gündeme gelebilir. Böyle bir durumda NOW TV ekranlarının tamamen kararması ihtimali söz konusu olabilir.

RTÜK daha önce de benzer yaptırımlarda bulunmuştu.

RTÜK daha önce de benzer yaptırımlarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda RTÜK, altı farklı kanala çeşitli nedenlerle idari para cezaları uygulamıştı. Aynı dönemde NOW TV'ye de isim ve logo değişikliği konusunda resmi bir uyarı yapıldı. RTÜK’ün geçmişte uyguladığı yaptırımlar göz önünde bulundurulduğunda, kurallara uyulmaması durumunda televizyon kanallarına yönelik ciddi cezalar getirebildiği biliniyor. Şu ana kadar NOW TV yönetimi, RTÜK’ün uyarılarına resmi bir yanıt vermediği için sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

NOW TV'den hiçbir açıklama gelmedi.

NOW TV'den hiçbir açıklama gelmedi.

Kanal yönetiminin nasıl bir karar alacağı, bir günü kalmış olmasına rağmen, netleşmiş değil. Eğer RTÜK’ün belirttiği süre içinde isim değişikliği yapılmazsa, hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceği de büyük merak konusu. Kanalın yeni bir isim ve logo ile yayın hayatına devam edip etmeyeceği ya da RTÜK ile yeni bir uzlaşmaya varıp varamayacağı önümüzdeki gün belli olacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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