NOW TV'nin Son 1 Günü Kaldı: Eğer İsim Değiştirmezse Yayın Hayatı Bitebilir!

RTÜK tarafından verilen sürenin dolmasına 1 gün kala gözler NOW TV’nin nasıl bir hamle yapacağına çevrildi. Eğer belirtilen süre içinde kanal ismini değiştirmezse, RTÜK’ün nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu. Mevcut düzenlemelere göre RTÜK, öncelikle idari para cezası verebilir. Ancak, bu da yeterli olmazsa, kanalın yayınlarının durdurulması ve hatta lisansının iptal edilmesi gibi daha ağır yaptırımlar gündeme gelebilir. Böyle bir durumda NOW TV ekranlarının tamamen kararması ihtimali söz konusu olabilir.