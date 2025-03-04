NOW TV'nin Son 1 Günü Kaldı: Eğer İsim Değiştirmezse Yayın Hayatı Bitebilir!
NOW TV'nin Son 1 Günü Kaldı: Eğer İsim Değiştirmezse Yayın Hayatı Bitebilir!
RTÜK'ün isim değiştirmesi için 30 gün süre tanıdığı NOW TV'nin son bir günü kaldı. Ancak kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı. İzleyicinin çok sevdiği Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kızıl Goncalar ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi dizilerin yayınlandığı NOW TV eğer isim değiştirmezse yayın hayatı bitme tehlikesi ile karşı karşıya.
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Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV’ye 30 günlük süre tanımıştı.
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NOW TV'nin yalnızca bir günü kaldı. Karar yarın son bulacak. Peki, kanal ismini değiştirmezse ne olacak?
RTÜK daha önce de benzer yaptırımlarda bulunmuştu.
NOW TV'den hiçbir açıklama gelmedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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