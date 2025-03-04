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Aniden Ekrandan Kaldırılmıştı: Seda Sayan Yeni Programıyla Dönüyor!

Aniden Ekrandan Kaldırılmıştı: Seda Sayan Yeni Programıyla Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.03.2025 - 10:57

Sabahların Sultanı programıyla yıllardır evlerimize konuk olan Seda Sayan, bir anda ekranları bırakmıştı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan'ın yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Sana Değer' programı gelmişti. Sayan'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Yalnızca evde dinleneceğini söylemişti. Gündeme gelen yeni bilgilere göre, Sayan bambaşka bir program ile dönüyor.

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Yıllardır severek izlediğimiz Sabahların Sultanı programı bir anda bitmişti.

Yıllardır severek izlediğimiz Sabahların Sultanı programı bir anda bitmişti.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'ın programı geçtiğimiz yıl eylül ayında bir gün ekrana gelmedi. Ne ünlü sunucu Sayan'dan ne de yapımdan herhangi bir açıklama gelmedi. Sayan'ın izleyicileri bu işe çok üzülmüştü.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı yerine, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı geldi.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı yerine, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı geldi.

Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın ekrana döneceği haberlerinin ardından Sayan'ın programı ekrandan kaldırıldı. Karlı ve Arslan'ın sunumu ile ekranlara gelen Sana Değer programının Sayan'ın Sabahın Sultanı programı yerine geçmesi izleyiciyi meraklandırdı.

Ne yapımdan ne de Seda Sayan'dan açıklama gelmedi. Sadece Sayan, "Evimde dinleniyorum." dedi.

Ne yapımdan ne de Seda Sayan'dan açıklama gelmedi. Sadece Sayan, "Evimde dinleniyorum." dedi.

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı bir süre boyunca ekrana gelmeyince izleyicilerden yorum gelmeye başladı. Ne yapımdan ne de Seda Sayan'dan açıklama gelmedi. Sayan o dönem sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yapmıştı: 'Kısacık bir ara vermek durumunda kaldık benimle ilgisi yok ama bende dikkat ediyorum evimde dinleniyorum.'

Uzun bir aranın ardından Seda Sayan ekranlara geri dönüyor.

Uzun bir aranın ardından Seda Sayan ekranlara geri dönüyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Sayan'dan sevindiren haber sonunda geldi. Sayan, TYT Türk kanalına geçti.

Sayan, hafta içi her gün yayınlanacak “Her Şey Masada” programıyla ekranlara geri dönnmeye hazırlanıyor.

Sayan, hafta içi her gün yayınlanacak “Her Şey Masada” programıyla ekranlara geri dönnmeye hazırlanıyor.

Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem'in yaptığı sosyal medya paylaşımında “Ünlü sanatçımız, ekranların özlenen yüzü Seda Sayan, 17 Mart 2025 itibarıyla, hafta içi her gün Türkiye’nin yeni televizyonu TYT Türk ekranlarında olacak” diyen Arzu Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Merakla beklenen “Her Şey Masada” programımız için geri sayım başladı…” diye belirtti.

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Daha önceden bilmeyenler için TYT Türk TV, geçtiğimiz ay medya sektörüne geri dönme kararı aldı.

Daha önceden bilmeyenler için TYT Türk TV, geçtiğimiz ay medya sektörüne geri dönme kararı aldı.

İlk kez 2019-2020 yılları arasında yayın yapmıştı. O dönem 'Türkiye'nin Yeni Televizyonu' sloganının baş harflerini alan TYT Türk TV adını almıştı. Kanalın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda üç dönem MHP milletvekilliği yapan Arzu Erdem oturuyor. Erdem, kanalın yayın politikası ile ilgili 'TYT Türk, özlediğimiz gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve filmlerle milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmeyi hedefleyen içeriklere ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışındaki haberleri tarafsız, doğru ve ilkeli bir habercilik anlayışıyla aktaran; Türk milletimizin milli ve manevi değerlerine yakışır şekilde temsil edildiği bir medya anlayışıyla, çok yakında ekranlarda sizlerle buluşacağız” diye belirtti.

Siz Seda Sayan'ın müjdeli haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz Seda Sayan'ın müjdeli haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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moonlight

bu ve benzeri tayfa ev kadınlarının içinden geçti ...

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