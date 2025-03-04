Aniden Ekrandan Kaldırılmıştı: Seda Sayan Yeni Programıyla Dönüyor!

İlk kez 2019-2020 yılları arasında yayın yapmıştı. O dönem 'Türkiye'nin Yeni Televizyonu' sloganının baş harflerini alan TYT Türk TV adını almıştı. Kanalın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda üç dönem MHP milletvekilliği yapan Arzu Erdem oturuyor. Erdem, kanalın yayın politikası ile ilgili 'TYT Türk, özlediğimiz gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve filmlerle milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmeyi hedefleyen içeriklere ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışındaki haberleri tarafsız, doğru ve ilkeli bir habercilik anlayışıyla aktaran; Türk milletimizin milli ve manevi değerlerine yakışır şekilde temsil edildiği bir medya anlayışıyla, çok yakında ekranlarda sizlerle buluşacağız” diye belirtti.