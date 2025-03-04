Aniden Ekrandan Kaldırılmıştı: Seda Sayan Yeni Programıyla Dönüyor!
Aniden Ekrandan Kaldırılmıştı: Seda Sayan Yeni Programıyla Dönüyor!
Sabahların Sultanı programıyla yıllardır evlerimize konuk olan Seda Sayan, bir anda ekranları bırakmıştı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Sayan'ın yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Sana Değer' programı gelmişti. Sayan'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Yalnızca evde dinleneceğini söylemişti. Gündeme gelen yeni bilgilere göre, Sayan bambaşka bir program ile dönüyor.
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Yıllardır severek izlediğimiz Sabahların Sultanı programı bir anda bitmişti.
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Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı yerine, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı geldi.
Ne yapımdan ne de Seda Sayan'dan açıklama gelmedi. Sadece Sayan, "Evimde dinleniyorum." dedi.
Uzun bir aranın ardından Seda Sayan ekranlara geri dönüyor.
Sayan, hafta içi her gün yayınlanacak “Her Şey Masada” programıyla ekranlara geri dönnmeye hazırlanıyor.
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Daha önceden bilmeyenler için TYT Türk TV, geçtiğimiz ay medya sektörüne geri dönme kararı aldı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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