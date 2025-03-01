Ramazan Ayının Geldiğini Haber Veren Film ve Programların Yanı Sıra Ekranda İzlediğimiz Bazı Şeyler
Ramazan Ayının Geldiğini Haber Veren Film ve Programların Yanı Sıra Ekranda İzlediğimiz Bazı Şeyler
Ramazan ayı geldiğinde nostaljik bir sayfa açılıyor. Hayatımızda belki de bu kadar huzurlu ve konfor alanında hissettiğimiz başka bir dönem olamaz. Bu da hep bildiğimiz şeyleri izliyor olmamız olabilir. Yıllardır Ramazan ayının geldiğini haber veren film, program ve haberler var. Ekranda izlediğimiz Ramazan içeriklerine gelin birlikte bakalım... Size de Ramazan'ın geldiğini bunlar haber vermiyor mu? Bize yazmayı unutmayın!
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Öncelikle Ramazan ayının vazgeçilmez yüzü Nihat Hatipoğlu ile başlayalım!
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Çağrı filminin yayınlanmaya başlamış olması lazım.
Ramazanın devam eden günlerinde "Muhammed: Allah'ın Elçisi" adlı yapımı da görmeye başlarız.
Nuh: Büyük Tufan, İsa Mesih'in Çilesi ve Hz. Yusuf'u da unutmamak gerek.
Mekke’ye Yolculuk belgeseli olmazsa olmaz.
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Ve yavaştan yıllardır cevaplandığı halde hala merak edilen o soru sorulur: "Şunu yaparsam orucum bozulur mu?"
Oruç tutanlar neyi ne kadar yemeli, ne sıklıkla yemeli röportajları ekrana verilmeye başlar.
Hurma çeşitleri ve kalitesine göre fiyatlarının haberi yapılır.
Sakız çiğnemek günah mı tarzı soruların cevaplandığı programlar başlar.
Yemek programlarında Ramazan'a özel yemek tarifleri verilir.
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Şanslıysak Hacivat-Karagöz oyunu ekrana gelebilir.
M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti programı ile stand-up havasında bir sahur yaparız.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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