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Ramazan Ayının Geldiğini Haber Veren Film ve Programların Yanı Sıra Ekranda İzlediğimiz Bazı Şeyler

Ramazan Ayının Geldiğini Haber Veren Film ve Programların Yanı Sıra Ekranda İzlediğimiz Bazı Şeyler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 17:05

Ramazan ayı geldiğinde nostaljik bir sayfa açılıyor. Hayatımızda belki de bu kadar huzurlu ve konfor alanında hissettiğimiz başka bir dönem olamaz. Bu da hep bildiğimiz şeyleri izliyor olmamız olabilir. Yıllardır Ramazan ayının geldiğini haber veren film, program ve haberler var. Ekranda izlediğimiz Ramazan içeriklerine gelin birlikte bakalım... Size de Ramazan'ın geldiğini bunlar haber vermiyor mu? Bize yazmayı unutmayın!

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Öncelikle Ramazan ayının vazgeçilmez yüzü Nihat Hatipoğlu ile başlayalım!

Öncelikle Ramazan ayının vazgeçilmez yüzü Nihat Hatipoğlu ile başlayalım!

Ramazan ayı denilince birçoğumuzun aklına Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programı geliyor. ATV ekranlarında yıllardır sunduğu Ramazan programıyla tanınan Nihat Hatipoğlu olmadan, Ramazan ayı biraz eksik kalır.

Çağrı filminin yayınlanmaya başlamış olması lazım.

Çağrı filminin yayınlanmaya başlamış olması lazım.

Farklı kanallarda 'The Message / Çağrı' filminin yayında olduğunu görmeden Ramazan ayına girmek olmaz.

Ramazanın devam eden günlerinde "Muhammed: Allah'ın Elçisi" adlı yapımı da görmeye başlarız.

Ramazanın devam eden günlerinde "Muhammed: Allah'ın Elçisi" adlı yapımı da görmeye başlarız.

Ramazan ayında izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran ve yayınlandığı kanallarda ilgiyle izlenen bir diğer yapım da bu olur.

Nuh: Büyük Tufan, İsa Mesih'in Çilesi ve Hz. Yusuf'u da unutmamak gerek.

Nuh: Büyük Tufan, İsa Mesih'in Çilesi ve Hz. Yusuf'u da unutmamak gerek.

Ramazan ayında peygamberlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı bu üç film muhtelif kanallarda sık sık yayına verilir. Sahurda izlemesi de oldukça keyiflidir.

Mekke’ye Yolculuk belgeseli olmazsa olmaz.

Mekke’ye Yolculuk belgeseli olmazsa olmaz.

Belgesel formatındaki bu yapım büyük çilelerle Allah yoluna adanmış duygu dolu bir hikayedir. Ramazan ayında mutlaka bir kez yayına verilir.

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Ve yavaştan yıllardır cevaplandığı halde hala merak edilen o soru sorulur: "Şunu yaparsam orucum bozulur mu?"

Ve yavaştan yıllardır cevaplandığı halde hala merak edilen o soru sorulur: "Şunu yaparsam orucum bozulur mu?"

Yıllardır farklı iftar ve sahur programlarında farklı farklı ilahiyatçılar tarafından cevaplanan bu soru her Ramazan ayında ortaya çıkar. Türevleri çoktur, o sebeple hemen unutulur. Gelecek yıl için saklanır.

Oruç tutanlar neyi ne kadar yemeli, ne sıklıkla yemeli röportajları ekrana verilmeye başlar.

Oruç tutanlar neyi ne kadar yemeli, ne sıklıkla yemeli röportajları ekrana verilmeye başlar.

Haber kanallarının ve diğer gündüz kuşağı programlarının Ramazan ayı special'idir, sahurda ve iftarda ne yemeli, uzman isimlerden önerileri ekrana getirir.

Hurma çeşitleri ve kalitesine göre fiyatlarının haberi yapılır.

Hurma çeşitleri ve kalitesine göre fiyatlarının haberi yapılır.

Ramazan ayı hangi hurma daha güzel arayışı ile geçer.

Sakız çiğnemek günah mı tarzı soruların cevaplandığı programlar başlar.

Sakız çiğnemek günah mı tarzı soruların cevaplandığı programlar başlar.

Dini programlarda ilahiyatçılar ilginç sorulara maruz kalır ancak asla ciddiyetlerini bozmadan özenle cevaplarlar.

Yemek programlarında Ramazan'a özel yemek tarifleri verilir.

Yemek programlarında Ramazan'a özel yemek tarifleri verilir.

Başta da güllaç gelir. Yalnızca sütle yapılabilen o tatlıdan onlarca farklı tarif çıkar.

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Şanslıysak Hacivat-Karagöz oyunu ekrana gelebilir.

Şanslıysak Hacivat-Karagöz oyunu ekrana gelebilir.

Zaman zaman bazı iftar ya da iftar sonrası devam eden dini programlarda eski Ramazan eğlencelerine yer verilir.

M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti programı ile stand-up havasında bir sahur yaparız.

M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti programı ile stand-up havasında bir sahur yaparız.

Kendine has üslubu ile Fatih Çıtlak, gençlere hitap eden diğer hocalara göre daha çok güldüren bir sahur programı sunar.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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