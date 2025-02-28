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"Böyle Bir Dizi mi Varmış?" Diyeceğiniz Eskiden Yayınlanıp Hafızalardan Silinen Diziler

"Böyle Bir Dizi mi Varmış?" Diyeceğiniz Eskiden Yayınlanıp Hafızalardan Silinen Diziler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.02.2025 - 12:11

Televizyonun tozlu raflarını aralıyoruz! Televizyon dünyasında bazı diziler yıllar geçse de hafızalardan silinmez, bazıları ise bir zamanlar büyük umutlarla ekrana gelmiş olmasına rağmen zamanla unutulup gider. Bir dönemin büyük prodüksiyonları, iddialı hikâyeleri ya da ilginç konseptleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen, ancak bir şekilde tarihin tozlu raflarında kaybolan dizileri hatırlamaya ne dersiniz?

İşte gördüğünüzde 'Böyle bir dizi mi varmış?' diyeceğiniz hafızalardan silinmiş eski televizyon dizileri...

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Anne Babamla Evlensene

Anne Babamla Evlensene

2002 yılında ATV kanalında yayınlanan dizi Sema ve Orhan'ın aşk ilişkisi üzerine bir hikaye anlatıyordu. Hande Ataizi, Sema; İlker İnanoğlu, Orhan rolündeydi. Ancak Sema'nın annesi Leman, bu evliliğe karşı çıkıyordu. Nevra Serezli ise Leman rolünde oynuyordu.

Merak edenler ilk bölümünü buradan izleyebilir.

Bayanlar Baylar

Bayanlar Baylar

2002 yılında Kanal D'de yayınlanan üç kadın ve eski eşlerinin yaşadığı komedi hikayesi çok sevilmişti. Hala merak edenler için seyir zevki yüksek bir yapım olabilir. Çünkü kadro efsane: 

  • Hande Ataizi – Ayşegül

  • Beyza Şekerci – Sonay

  • Emre Kızılırmak – Umut

  • Berkay Ateş – İkizler

  • Beyza Şekerci – Sonay

  • Emre Kızılırmak – Umut

  • Berkay Ateş – İkizler rolünde.

Merak edenler ilk bölümünü buradan izleyebilir.

Aile Reisi

Aile Reisi

Aile Reisi, 2009 yılında Star TV'de ekrana gelmiş eğlenceli bir romantik komedi dizisiydi. Başrollerinde oynayan Pınar Altuğ Atacan – Bahar ve Emre Kınay – Nazım rolündeydi.

Yalancı Romantik

Yalancı Romantik

2008 yılında Kanal 1'de yayınlanan dizi klasik eğlenceli bir romantik komediydi. Başrollerde oynayan Hakan Yılmaz – Ferdi ve Ebru Cündübeyoğlu – Derya rolünde oynuyordu.

Avrupa Avrupa

Avrupa Avrupa

TRT 1'de ekrana gelen dizi Türkiye'nin resmi olarak AB üyesi olacağını duyuran Egemen Bağış'ın açıklamasıyla başlamıştı. Koparan Ailesi ve Avrupa Apartmanı sakinleri arasında geçen hikaye epey de komikti. 

Merak edenler ilk bölümünü buradan izleyebilir.

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Çifte Bela

Çifte Bela

Çifte Bela, 2001 yılında Kanal D'de ekrana gelmişti. Dizi, babalarını herkesten kıskanan Fatmagül ve Ayşegül adlı iki kız kardeşin hikayesini anlatıyordu. Diziye göre kardeşler babalarının sevgilisiyle tanıştığında işler karışıyordu. Mümtaz Sevinç – Osman, Ayşe Tolga – Fatmagül ve Nadide Sultan – Ayşegül başrollerdeydi.

Dizinin jeneriğine bakalım...

İstanbul’un Altınları

İstanbul’un Altınları

2011 yılında atv kanalında yayınlanan efsane kadrolu diziydi. Ama sadece 16 bölüm sürdü. Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Salih Kalyon yer alıyordu. İstanbul'da 25 yıldır karısı Ayten'le birlikte yaşayan Reşat Altın'ın (Haluk Bilginer), ailesini ve yaşadığı apartmanı çevresindeki komşularıyla ilişkisini anlatıyordu.

Merak edenler ilk bölümünü buradan izleyebilir.

İki Aile

İki Aile

İki Aile dizisi, 2006-2008 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. komedi ve aile türündeki hikaye çok sevilmişti. Başrollerinde Emre Kınay (Oğuz) ve İclal Aydın (Eda) oynuyordu. Dizi, kumar borçları yüzünden babasının köşkünü sahte bir şekilde iki farklı aileye satan Ferit’in yarattığı kaosu konu alıyordu. İki aile, köşkten çıkmak istemez ve bu durum, karşılıklı çatışmalar, sürtüşmeler ve pek çok komik olayı da beraberinde getiriyordu.

Eyvah Babam

Eyvah Babam

1998 yılında Kanal D'de yayınlanan Eyvah Babam dizisini hatırlayanlar varsa Yıldız Asyalı ve Arda Kural'a hayranlığın nedenini de biliyorsunuzdur. Yerli DiCaprio'muz Arda Kural, Eyvah Babam dizisi ile hayatımıza girmişti. 39 bölüm süren dizinin başrollerinde Haluk Bilginer (Sedat) ve Yıldız Asyalı (Ece) yer alırken, Billur Kalkavan, Savaş Ay, Osman Cavcı ve Gül Yalaz gibi oyuncular da kadroda bulunuyordu. Dizi tam bir gençlik dizisiydi ve baba-kız atışmasını izliyorduk. Ah ah, ne günlerdi.

Merak edenler ilk bölümünü buradan izleyebilir.

Hadi Uç Bakalım

Hadi Uç Bakalım

2003 yılında yayınlanan ve Avrupa Yakası'nın sevilen oyuncuları Engin Günaydın ve Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı bu diziyi hatırlayanlar çıkar mı?  Dizi, Tanrı tarafından insan gibi yaşama cezasına çarptırılan iki meleğin, dünyadaki maceralarını ve karşılaştıkları zorlukları mizahi bir şekilde ele alıyor. Bu nedenle hikayesi oldukça fantastik hem de Engin Günaydın (Kâtip) ve Binnur Kaya (Kâtibe) rolleriyle epey komikti. Kadroda Settar Tanrıöğen, Zihni Göktay ve Ayumi Takano gibi isimler de yer alıyordu.

Merak edenler ilk bölümünü buradan izleyebilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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