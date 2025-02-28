"Böyle Bir Dizi mi Varmış?" Diyeceğiniz Eskiden Yayınlanıp Hafızalardan Silinen Diziler

2003 yılında yayınlanan ve Avrupa Yakası'nın sevilen oyuncuları Engin Günaydın ve Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı bu diziyi hatırlayanlar çıkar mı? Dizi, Tanrı tarafından insan gibi yaşama cezasına çarptırılan iki meleğin, dünyadaki maceralarını ve karşılaştıkları zorlukları mizahi bir şekilde ele alıyor. Bu nedenle hikayesi oldukça fantastik hem de Engin Günaydın (Kâtip) ve Binnur Kaya (Kâtibe) rolleriyle epey komikti. Kadroda Settar Tanrıöğen, Zihni Göktay ve Ayumi Takano gibi isimler de yer alıyordu.

Merak edenler ilk bölümünü buradan izleyebilir.