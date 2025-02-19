Bir Günlüğüne Kızılcık Şerbeti Pembe Oluyoruz: Bakalım, Hayatta Kalabilecek misin?

Kızılcık Şerbeti evrenine tam manasıyla dalıyoruz. Eğer hazırsan ilk karakterimiz geleneklerine bağlı bir kadın, sadık bir eş, fedakar bir anne Pembe Ünal! Onu yargılamak çok kolay ancak işin içinde olunca nasıl tepkiler verirdik, merak edenler için denemesi bedava. Ünallar malikanesinin bazı kuralları var ve bu evde bir günlüğüne Pembe olarak hayatta kalmak sandığından da zor olabilir. Bakalım, başarılı olabilecek misin?