Bir Günlüğüne Kızılcık Şerbeti Pembe Oluyoruz: Bakalım, Hayatta Kalabilecek misin?
Bir Günlüğüne Kızılcık Şerbeti Pembe Oluyoruz: Bakalım, Hayatta Kalabilecek misin?
Kızılcık Şerbeti evrenine tam manasıyla dalıyoruz. Eğer hazırsan ilk karakterimiz geleneklerine bağlı bir kadın, sadık bir eş, fedakar bir anne Pembe Ünal! Onu yargılamak çok kolay ancak işin içinde olunca nasıl tepkiler verirdik, merak edenler için denemesi bedava. Ünallar malikanesinin bazı kuralları var ve bu evde bir günlüğüne Pembe olarak hayatta kalmak sandığından da zor olabilir. Bakalım, başarılı olabilecek misin?
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Güne Pembe Ünal olarak uyanıyorsun. Oldukça yorucu bir günün ilk saatleri. Ev sessiz, işler seni bekler.
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Bildiğin gibi bizim ailede kahvaltıyı Pembe hazırlar. Kocasının ne yiyeceğine bile o karar verir.
Yani uyanmak, senin için sadece bir yataktan kalkış değil. Yeni bir güne hazırlanmak, yeni bir plan yapmak, evdeki dengeleri yeniden kurmak demektir.
Gözlerini açtığında ilk düşündüğün şey, gece yarısı kocanın söyledikleri olur. Apo'nun kaşlarını çattığı bir konu varsa, sabah onun gönlünü alacak bir yol bulmalıdır. Mutfağa yönelirken aklında hep aynı düşünce vardır: “Bugün evi nasıl yöneteceğim?”
Sabah ilk iş ne yapacaksın?
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Sonunda kahvaltı masasında tüm aile buluştu. Herkes halinden memnun görünüyor ama sen kocandan beklediğin ilgiyi hala göremedin.
Varsa yoksa iş! Zaten dün gece de geç geldi. Acaba konuyu açıp "Neredeydin?" diye sorsan mı?
Ne yapacaksın?
Kahvaltı sonrası herkes işine gücüne gitmeye koyuldu. O sırada yine koca evde yapayalnız kalacağın aklına geldi.
Yüzün düştü. Hal böyle olunca da kimsenin sana ayıracak vakti yokmuş gibi geldi. Ne vardı eşinle çocuklarınla şöyle karşılıklı oturup sabah kahvesi içseydin.
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Tam da o sırada oğlun Fatih gelip "Anne ben Doğa'yla ayrı eve çıkmak istiyorum" diyor. Ne yapacaksın?
Çocukların istekleri bitmezmiş gibi bir de gelinlerin var. Nilay'ın yine bir karın ağrısı var ama sana söyleyemiyor belli.
Onu çok seviyorsun, senden çekinsin istemiyorsun ama bir duruşun olmazsa suistimal edilmekten korkuyorsun. İnsanlara güvenin kırılmış çünkü bir kere!
Sonunda ağzından baklayı çıkardı “Bu evde her şeyi sen yönetemezsin” diyor. Tepkin ne olacak?
Bitmez ki, Pembe'nin işi de bitmez derdi de! Ev işlerine karışmazsan işler istediğin kadar iyi olmaz.
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E torunlara da senin kadar kimse iyi bakamaz zaten. Koştur koştur her şeyle ilgilenirken yine kendini unuttun.
Şu koltuğa oturdun bir rahat nefes alacaktın ki Nursema geldi.
Nursema bir konuda seninle konuşmaya geliyor ama senin aklında başka bir plan var. Ne yaparsın?
O kadar uğraştın didindin akşam yemeği hazırladın. Fatih arayıp "Biz Doğa'yla baş başa yiyeceğiz" dedi.
Biraz söylendin ama yine eşinin geleceğini düşünüp memnun oldun. Tam sofraya oturup Apo Bey'i bekliyordun ki...
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Alev çat kapı gelip olay çıkarmak istedi.
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Biraz daha çalışmaya ihtiyacın var.
Tam bir strateji ustasısın ama işler hep senin planladığın gibi gitmeyebilir.
Olmadı maalesef.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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