Güney Georgia'daki Sarı Penguen: 120 Bin Kral Penguenin Arasında Görülen Tek Altın Renkli Kuş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güney Georgia Adası'ndaki kral penguen kolonisinde 2019'da görüntülenen sarı tüylü penguen, Pubity'nin paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada dolaşıma girdi. Fotoğraf yeni değil: Belçikalı fotoğrafçı Yves Adams'ın iki aylık bir Güney Atlantik seferinde çektiği kare, ilk kez Şubat 2021'de yayımlanmış ve bilim insanlarını kuşun renginin nedeni konusunda ikiye bölmüştü. Kuşun ne albino ne de sıradan bir penguen olduğu söyleniyor; uzmanlar durumu lösizme ya da benzer bir melanin mutasyonuna bağlıyor.
Kaynak: National Geographic, Audubon
Adams'ın kıyıda yüzen soluk renkli kuşla karşılaşması bir dakikadan kısa sürdü; penguen sonra kıyıya çıkıp binlerce kuşun arasına karıştı.
Kolonide 120 bine kadar kral penguen yaşıyor ama sarı tüylü olan yalnızca bir tane görüldü.
Uzmanlar kuşun albino olmadığında hemfikir, ama ona ne ad verileceği konusunda anlaşamıyor.
Soluk renk kolonide hayatta kalma şansını düşürebiliyor ve bu kuşun sonradan yeniden görülüp görülmediği bilinmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın