Belçikalı doğa fotoğrafçısı Yves Adams, 2019'da Güney Atlantik'te iki ay süren bir fotoğraf seferine liderlik ediyordu. Ekipman gemiden indirilirken kıyıda yüzen kral penguen grubunun içinde soluk renkli bir kuş fark etti. Audubon'a anlattığına göre dürbünle bakıp bunun gerçekten bir kral penguen olduğunu doğruladı, ardından kamerasına sarıldı: 'Çok etkileyiciydi.' İlk şaşkınlığını ise 'Rehberdeki bir sayfayı atlamış olmalıyım sandım' sözleriyle anlattı.

Karşılaşma bir dakikadan kısa sürdü. Kuş kıyıya çıkıp binlerce penguenin bulunduğu koloniye karıştı. Adams seferde binlerce kare çekmişti ve en özel olanları sonradan seçip düzenledi. Sarı penguenin fotoğrafları Şubat 2021'de dünya basınına yansıdı.