Önce Kedi, Şimdi Penguen: 100 Yıldır İlk Kez Yeni Bir Penguen Türü Keşfedildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beyaz kaş izi benzeri lekeleri ve turuncu gagalarıyla tanınan papua penguenleri, bilim dünyasında uzun yıllar tek bir tür olarak kabul edildi. Ancak yeni bir genetik araştırma, bu tablonun aslında çok farklı olduğunu gösterdi.
Communications Biology dergisinde nisan 2026'da yayımlanan çalışmaya göre Pygoscelis papua adıyla bilinen penguenler, genetik olarak birbirinden ayrılan dört farklı türden oluşuyor. Bunlardan biri ise daha önce hiç tanımlanmamış tamamen yeni bir tür.
Bu, 100 yılı aşkın sürede tanımlanan ilk yeni penguen türü olarak kayıtlara geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce Kedi, Şimdi Penguen!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört tür, dört farklı yaşam alanı
64 penguenin genomu incelendi
İklim değişikliği üç türü tehdit ediyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın