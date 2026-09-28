Önce Kedi, Şimdi Penguen: 100 Yıldır İlk Kez Yeni Bir Penguen Türü Keşfedildi!

Beyaz kaş izi benzeri lekeleri ve turuncu gagalarıyla tanınan papua penguenleri, bilim dünyasında uzun yıllar tek bir tür olarak kabul edildi. Ancak yeni bir genetik araştırma, bu tablonun aslında çok farklı olduğunu gösterdi.

Communications Biology dergisinde nisan 2026'da yayımlanan çalışmaya göre Pygoscelis papua adıyla bilinen penguenler, genetik olarak birbirinden ayrılan dört farklı türden oluşuyor. Bunlardan biri ise daha önce hiç tanımlanmamış tamamen yeni bir tür.

Bu, 100 yılı aşkın sürede tanımlanan ilk yeni penguen türü olarak kayıtlara geçti.

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