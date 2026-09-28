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Uluslar Ligi'nin Sakatlık Bilançosu: Mbappe'den Musiala'ya 8 Yıldız Kamptan Erken Döndü

Uluslar Ligi'nin Sakatlık Bilançosu: Mbappe'den Musiala'ya 8 Yıldız Kamptan Erken Döndü

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 17:52
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Uluslar Ligi'nin yeni sezonu, Avrupa'nın büyük kulüplerine daha ilk haftasında ağır bir fatura çıkardı. Bu sezon ekim arası takvimden kaldırılıp eylül sonu ile ekim başını kapsayan üç haftalık tek bir milli araya dönüştürülünce milli takımlar iki yerine dört maç oynamaya başladı. Takvim uzadıkça sakatlık listesi de uzadı: Kylian Mbappe'den Jamal Musiala'ya, Kai Havertz'den Alexander Isak'a kadar pek çok yıldız kampı erken terk edip kulübüne döndü. Listede Liverpool ve Sunderland ikişer oyuncuyla en çok etkilenen kulüpler olarak öne çıkarken, sosyal medyada turnuvanın gerekliliği bir kez daha tartışmaya açıldı. Futbolseverlerin önemli bir kısmı faturayı doğrudan Uluslar Ligi'ne kesti.

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Mbappe'den Musiala'ya sekiz yıldız, milli aranın ilk haftasında sakatlanarak kulübüne döndü

Mbappe'den Musiala'ya sekiz yıldız, milli aranın ilk haftasında sakatlanarak kulübüne döndü

Listenin en dikkat çeken ismi bizi de yakından ilgilendiriyor. Fanatik'in aktardığına göre 25 Eylül'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Fransa maçında 54. dakikada Fransa'yı 1-0 galibiyete taşıyan golü atan Kylian Mbappe, şut anında dizini zorladı ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı. Zinedine Zidane'ın Fransa'nın başındaki ilk maçında yaşanan sakatlığın ardından Fransa Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun kamptan ayrılıp tedavi için Real Madrid'e döndüğünü açıkladı. Mbappe, İtalya ve Belçika maçlarında forma giyemeyecek.

Almanya cephesinde tablo daha da ağır. Hollanda ile 1-1 biten maç öncesi ısınmada sağ uyluğunda kas yırtığı yaşayan Jamal Musiala'nın, Alman basınına göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aynı maçta Kai Havertz 30. dakikada kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Hollanda tarafında ise Brian Brobbey 35. dakikada arka adalesini tutarak sahayı terk etti. İki Alman oyuncu kamptan ayrılırken Brobbey'in yerine Joshua Zirkzee davet edildi.

Liverpool için de haberler iç açıcı değil. İsveç'in Romanya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika oynayıp gol de atan Alexander Isak, uyluğundaki hafif sakatlık nedeniyle milli takımın kalan üç maçını kaçıracak. Takım arkadaşı Cody Gakpo ise 27 Eylül'de Hollanda'nın Sırbistan'ı 2-1 yendiği maçta daha 16. dakikada ayak bileğini tutarak oyundan çıktı.

Sunderland'in savunmadaki önemli ismi Daniel Ballard da Kuzey İrlanda formasıyla arka adale sakatlığı yaşadı; teknik direktör Michael O'Neill oyuncunun kalan üç maçta yer alamayacağını açıkladı. Listenin son ismi Eric Garcia ise İspanya'nın Wembley'de İngiltere'yi 3-1 yendiği maçın ilk 11'indeydi, ancak ısınmada sol dizinde ağrı hissedince son dakikada kadrodan çıkarıldı. Barcelona'ya dönen oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı.

Sakatlık listesi uzayınca futbolseverlerin tepkisi Uluslar Ligi'ne yöneldi

Sakatlık listesi uzayınca futbolseverlerin tepkisi Uluslar Ligi'ne yöneldi
twitter.com

Bu sezon ekim arası takvimden çıkarıldı; eylül sonu ile ekim başı tek bir üç haftalık araya toplandı. Böylece milli takımlar alışılmış iki maç yerine dört maça çıkıyor. Sakatlıkların üst üste gelmesiyle birlikte sosyal medyadaki eleştirilerin hedefi de doğrudan bu takvim ve Uluslar Ligi oldu.

Listenin paylaşıldığı gönderinin altındaki yorumların önemli bir kısmında turnuva, önemsiz bir hazırlık maçı organizasyonu olarak nitelendi. Kulüplerin milyonlarca euro yatırım yaptığı oyuncuları bu maçlarda kaybetmesine isyan eden futbolseverler üç haftalık aranın mantığını sorgularken, büyük kulüplerden birinin çıkıp oyuncularını göndermeyi reddetmesi gerektiğini savunanlar da oldu.

Kimi yorumlar ise çok maçlı yeni formatları hedef aldı. Şampiyonlar Ligi'nin formatındaki değişikliği de hatırlatan futbolseverler, artan maç sayısının oyunun kalitesini düşürdüğünü ve her şeyin para uğruna yapıldığını yazdı. Bir kesim de oyuncuların anlamsız gördükleri maçlarda risk almamak için sakatlığı abarttığını öne sürdü; bu iddiayı destekleyen herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

Liverpool ve Sunderland taraftarları için endişe çok daha somut. İki kulüp de ikişer oyuncusunu milli aranın henüz ilk haftasında kaybetti ve Isak ile Gakpo'nun ne zaman döneceğini soran yorumlar gönderinin altında en çok öne çıkanlar arasında yer aldı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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