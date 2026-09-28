Uluslar Ligi'nin Sakatlık Bilançosu: Mbappe'den Musiala'ya 8 Yıldız Kamptan Erken Döndü

Listenin en dikkat çeken ismi bizi de yakından ilgilendiriyor. Fanatik'in aktardığına göre 25 Eylül'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Fransa maçında 54. dakikada Fransa'yı 1-0 galibiyete taşıyan golü atan Kylian Mbappe, şut anında dizini zorladı ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı. Zinedine Zidane'ın Fransa'nın başındaki ilk maçında yaşanan sakatlığın ardından Fransa Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun kamptan ayrılıp tedavi için Real Madrid'e döndüğünü açıkladı. Mbappe, İtalya ve Belçika maçlarında forma giyemeyecek.

Almanya cephesinde tablo daha da ağır. Hollanda ile 1-1 biten maç öncesi ısınmada sağ uyluğunda kas yırtığı yaşayan Jamal Musiala'nın, Alman basınına göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aynı maçta Kai Havertz 30. dakikada kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Hollanda tarafında ise Brian Brobbey 35. dakikada arka adalesini tutarak sahayı terk etti. İki Alman oyuncu kamptan ayrılırken Brobbey'in yerine Joshua Zirkzee davet edildi.

Liverpool için de haberler iç açıcı değil. İsveç'in Romanya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika oynayıp gol de atan Alexander Isak, uyluğundaki hafif sakatlık nedeniyle milli takımın kalan üç maçını kaçıracak. Takım arkadaşı Cody Gakpo ise 27 Eylül'de Hollanda'nın Sırbistan'ı 2-1 yendiği maçta daha 16. dakikada ayak bileğini tutarak oyundan çıktı.

Sunderland'in savunmadaki önemli ismi Daniel Ballard da Kuzey İrlanda formasıyla arka adale sakatlığı yaşadı; teknik direktör Michael O'Neill oyuncunun kalan üç maçta yer alamayacağını açıkladı. Listenin son ismi Eric Garcia ise İspanya'nın Wembley'de İngiltere'yi 3-1 yendiği maçın ilk 11'indeydi, ancak ısınmada sol dizinde ağrı hissedince son dakikada kadrodan çıkarıldı. Barcelona'ya dönen oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı.