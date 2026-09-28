Uluslar Ligi'nin Sakatlık Bilançosu: Mbappe'den Musiala'ya 8 Yıldız Kamptan Erken Döndü
Uluslar Ligi'nin yeni sezonu, Avrupa'nın büyük kulüplerine daha ilk haftasında ağır bir fatura çıkardı. Bu sezon ekim arası takvimden kaldırılıp eylül sonu ile ekim başını kapsayan üç haftalık tek bir milli araya dönüştürülünce milli takımlar iki yerine dört maç oynamaya başladı. Takvim uzadıkça sakatlık listesi de uzadı: Kylian Mbappe'den Jamal Musiala'ya, Kai Havertz'den Alexander Isak'a kadar pek çok yıldız kampı erken terk edip kulübüne döndü. Listede Liverpool ve Sunderland ikişer oyuncuyla en çok etkilenen kulüpler olarak öne çıkarken, sosyal medyada turnuvanın gerekliliği bir kez daha tartışmaya açıldı. Futbolseverlerin önemli bir kısmı faturayı doğrudan Uluslar Ligi'ne kesti.
Mbappe'den Musiala'ya sekiz yıldız, milli aranın ilk haftasında sakatlanarak kulübüne döndü
Sakatlık listesi uzayınca futbolseverlerin tepkisi Uluslar Ligi'ne yöneldi
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