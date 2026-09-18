Portekiz'in Uluslar Ligi Kadrosuna Ronaldo 41 Yaşında Davet Edildi

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jesus, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevi bırakan Roberto Martinez'in yerine geçti. 24 Eylül-4 Ekim'de oynanacak dört Uluslar Ligi maçı, yeni teknik direktörün bu kadroyla çıkacağı ilk sınav olacak.