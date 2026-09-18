article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Fenerbahçe
Portekiz'in Uluslar Ligi Kadrosuna Ronaldo 41 Yaşında Davet Edildi

Portekiz'in Uluslar Ligi Kadrosuna Ronaldo 41 Yaşında Davet Edildi

Cristiano Ronaldo
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 20:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Portekiz Futbol Federasyonu, 24 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında oynanacak 4 Uluslar Ligi maçı için 25 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un kurduğu listede 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo da yer aldı. Böylece yıldızın Dünya Kupası sonrası millî takımı bırakabileceği yönündeki spekülasyonlar sona erdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı, Fenerbahçeli isim listede yok

Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı, Fenerbahçeli isim listede yok

Bu sezon Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Jesus'un aday kadrosunda yerini korudu. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Nelson Semedo ise 25 kişilik listeye girmedi.

Fenerbahçe'den sonra Portekiz'in başına geçti

Fenerbahçe'den sonra Portekiz'in başına geçti

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jesus, Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevi bırakan Roberto Martinez'in yerine geçti. 24 Eylül-4 Ekim'de oynanacak dört Uluslar Ligi maçı, yeni teknik direktörün bu kadroyla çıkacağı ilk sınav olacak.

Emeklilik sorusuna kesin yanıt hâlâ yok

Emeklilik sorusuna kesin yanıt hâlâ yok

Ronaldo, geçen temmuzda Portekiz'in Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın şampiyonu İspanya'ya elenmesinin ardından millî takımla yoluna devam edip etmeyeceğine dair net bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Al Nassr forması giyen yıldız, forvet hattında Joao Felix ve Gonçalo Ramos'un da yer aldığı grupta kadroya girdi.

25 kişilik kadronun tamamı belli oldu

25 kişilik kadronun tamamı belli oldu

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defans: Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica).

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid).

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fabio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincao (Al Ahli), Francisco Conceiçao (Juventus), Gonçalo Ramos (Milan), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray).

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın