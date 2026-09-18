Portekiz'in Uluslar Ligi Kadrosuna Ronaldo 41 Yaşında Davet Edildi
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Portekiz Futbol Federasyonu, 24 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında oynanacak 4 Uluslar Ligi maçı için 25 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un kurduğu listede 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo da yer aldı. Böylece yıldızın Dünya Kupası sonrası millî takımı bırakabileceği yönündeki spekülasyonlar sona erdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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