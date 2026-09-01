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Rafael Leao Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı

Rafael Leao Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 23:16
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı.

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Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Sarı-kırmızılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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