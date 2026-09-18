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İngiliz Aksanlı Berber Maymun Videoları Goygoycuların Diline Düştü

İngiliz Aksanlı Berber Maymun Videoları Goygoycuların Diline Düştü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 20:26
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X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan yapay zeka destekli bir video serisi son günlerin en çok konuşulan akımı haline geldi. İngiliz aksanıyla Türkçe karışık konuşan bir berber maymununu anlatan videolar, yazılan diyalogların kalitesinden esprili göndermelere kadar goygoycuların diline düştü.

Bakalım bu akıma kimler nasıl tepkiler vermiş?

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Paylaşım şöyleydi:

Meğer bu akım daha önce de ortaya çıkmış:

İzleyenler roadman aksanına soyunmuş:

Bazıları işi dizi teklifine kadar götürdü:

Bazıları işi dizi teklifine kadar götürdü:
twitter.com

Kimi ise kendini gerçekten orada sanmış:

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Gerçeklik payı da yok değil:

Gerçeklik payı da yok değil:
twitter.com

Bazıları kısa ve öz geçti:

Bazıları kısa ve öz geçti:
twitter.com

Etkisi bu kadar güçlü:

Etkisi bu kadar güçlü:
twitter.com

En çok da diyaloglar konuşuldu:

En çok da diyaloglar konuşuldu:
twitter.com

İş ödül talebine kadar vardı:

İş ödül talebine kadar vardı:
twitter.com
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Kapanış tam bir özet oldu 👋

Kapanış tam bir özet oldu 👋
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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