İngiliz Aksanlı Berber Maymun Videoları Goygoycuların Diline Düştü
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X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan yapay zeka destekli bir video serisi son günlerin en çok konuşulan akımı haline geldi. İngiliz aksanıyla Türkçe karışık konuşan bir berber maymununu anlatan videolar, yazılan diyalogların kalitesinden esprili göndermelere kadar goygoycuların diline düştü.
Bakalım bu akıma kimler nasıl tepkiler vermiş?
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Bazıları işi dizi teklifine kadar götürdü:
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Gerçeklik payı da yok değil:
Bazıları kısa ve öz geçti:
Etkisi bu kadar güçlü:
En çok da diyaloglar konuşuldu:
İş ödül talebine kadar vardı:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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