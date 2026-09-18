İngiliz Aksanlı Berber Maymun Videoları Goygoycuların Diline Düştü

X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan yapay zeka destekli bir video serisi son günlerin en çok konuşulan akımı haline geldi. İngiliz aksanıyla Türkçe karışık konuşan bir berber maymununu anlatan videolar, yazılan diyalogların kalitesinden esprili göndermelere kadar goygoycuların diline düştü.

Bakalım bu akıma kimler nasıl tepkiler vermiş?