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Soyağaçlarında Gördüğü En Garip İsimleri Paylaşan Kişilerin Güldüren Tweetleri

Soyağaçlarında Gördüğü En Garip İsimleri Paylaşan Kişilerin Güldüren Tweetleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 14:57

Soyağacı araştırmaları bazen beklenmedik sürprizlerle karşılaşmanıza neden olabilir. Kimileri hiç duymadıkları isimlerle karşılaşırken, kimileri de komik ve yaratıcı isimlerle eğleniyor. Sosyal medyada, soyağaçlarında keşfedilen ilginç isimler hızla gündem oluyor. Gelin o isimlere beraber bakalım!

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Her şey @komustsirinn adlı kullanıcının sorusuyla başladı. Gelen cevaplar ise bir hayli komikti!

Her şey @komustsirinn adlı kullanıcının sorusuyla başladı. Gelen cevaplar ise bir hayli komikti!
twitter.com

Daha iyisi var mı bilmiyoruz!😂👇🏻

Daha iyisi var mı bilmiyoruz!😂👇🏻
twitter.com

Nasıl yani? 😂👇🏻

Nasıl yani? 😂👇🏻
twitter.com

Yerler karışmış sanırım... 👇🏻

Yerler karışmış sanırım... 👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com
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Sihirli Annem'deki bir karakter ismi gibi 👇🏻

Sihirli Annem'deki bir karakter ismi gibi 👇🏻
twitter.com

Gerçekten yokmuş 👇🏻

Gerçekten yokmuş 👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Merhaba? 😂👇🏻

Merhaba? 😂👇🏻
twitter.com

Ney?

Ney?
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Çok talihsiz olmuş...

Çok talihsiz olmuş...
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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