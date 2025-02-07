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Tasarımda Coşanlardan Nesli Tükenen Ayçekirdeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tasarımda Coşanlardan Nesli Tükenen Ayçekirdeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.02.2025 - 18:14

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Bakalım neler dönmüş...

Bakalım neler dönmüş...
twitter.com

Aşko üçlü priz...

Aşko üçlü priz...
twitter.com

Gayet pratik!

Gayet pratik!
twitter.com

Hepsi kapkara oldu.

Hepsi kapkara oldu.
twitter.com

Bir aforizma...

Bir aforizma...
twitter.com
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Bir de tespit...

Bir de tespit...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tebrikler...

Tebrikler...
twitter.com

Türkiye Kupası'nı Testo Taylan'ın kameramanı çekiyor.

Türkiye Kupası'nı Testo Taylan'ın kameramanı çekiyor.
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Alper

Malezya uçağı muhabbetini anlayan beri gelsin.

Esra .

Dün akşam çekirdek yerken benim de aklıma geldi. “Sahi beyaz çekirdeğe ne oldu ?”dedim. O da Malezya uçağı gibi, kayboldu gitti:)

roxanne

Bir numara, bu matematik zekasıyla İstanbul'da yalnız yaşamaya mahkum gibi görünüyor...

Kronos

Belki çöpçatanlık yapalım demek istiyordur :D