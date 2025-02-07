Tasarımda Coşanlardan Nesli Tükenen Ayçekirdeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Tasarımda Coşanlardan Nesli Tükenen Ayçekirdeğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı kapamaya hazırlandığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Bakalım neler dönmüş...
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Aşko üçlü priz...
Gayet pratik!
Hepsi kapkara oldu.
Bir aforizma...
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Bir de tespit...
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Tebrikler...
Türkiye Kupası'nı Testo Taylan'ın kameramanı çekiyor.
Yarın görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Malezya uçağı muhabbetini anlayan beri gelsin.
Dün akşam çekirdek yerken benim de aklıma geldi. “Sahi beyaz çekirdeğe ne oldu ?”dedim. O da Malezya uçağı gibi, kayboldu gitti:)
Bir numara, bu matematik zekasıyla İstanbul'da yalnız yaşamaya mahkum gibi görünüyor...
Belki çöpçatanlık yapalım demek istiyordur :D