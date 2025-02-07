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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.02.2025 - 16:57

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Tipik baba replikleri...

Tipik baba replikleri...
twitter.com

Üzücü...

Üzücü...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bilimsel açıklaması var mı?

Bilimsel açıklaması var mı?
twitter.com

Olur öyle...

Olur öyle...
twitter.com

Koyar mı bize?

Koyar mı bize?
twitter.com

Bezgin köpüş balığını unutmayalım.

Bezgin köpüş balığını unutmayalım.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Şaşmaz...

Şaşmaz...
twitter.com

Şöyle bir vizyonsuzluk...

Şöyle bir vizyonsuzluk...
twitter.com

Bir kelime şakası...

Bir kelime şakası...
twitter.com
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Ne alaka?

Ne alaka?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kesin!

Kesin!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yavaştan kapatalım!

Yavaştan kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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