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Hayata Dair Tespitlerini Mizahi Açıdan Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizahi Açıdan Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.02.2025 - 13:00

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin Twitter'da ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini herhangi bir görsel materyal sunmadan tespih gibi dizenler var.

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Başlayalım...

Başlayalım...
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Gezmek değil de gezdiğini duyurma hissi diyelim.

Gezmek değil de gezdiğini duyurma hissi diyelim.
twitter.com

Bir yaştan sonra böyle;

Bir yaştan sonra böyle;
twitter.com

Olgunluk...

Olgunluk...
twitter.com

Bir şeyler oldu.

Bir şeyler oldu.
twitter.com
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Arada oluyor öyle.

Arada oluyor öyle.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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