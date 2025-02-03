Akla Geldiğinde Aptal Aptal Sırıttıran Twitter Tarihinin Efsane Paylaşımları

İsmi değişti, logosu değişti, mavi tik ve para kazanma özellikleri geldi ve Twitter çok farklı bir mecraya evrildi. Tabii bu kadar büyük değişimler sitenin ruhunu kaybettiği ve eski tadı olmadığı fikirlerini de öne çıkardı. Son zamanlarda her kötü giden şeyde başvurduğumuz gibi nostaljiye kucak açıldı. Bir X kullanıcısının isteği üzerine pek çok efsane tweet yeniden hatırlatıldı.