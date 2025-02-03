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Akla Geldiğinde Aptal Aptal Sırıttıran Twitter Tarihinin Efsane Paylaşımları

Akla Geldiğinde Aptal Aptal Sırıttıran Twitter Tarihinin Efsane Paylaşımları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2025 - 15:51

İsmi değişti, logosu değişti, mavi tik ve para kazanma özellikleri geldi ve Twitter çok farklı bir mecraya evrildi. Tabii bu kadar büyük değişimler sitenin ruhunu kaybettiği ve eski tadı olmadığı fikirlerini de öne çıkardı. Son zamanlarda her kötü giden şeyde başvurduğumuz gibi nostaljiye kucak açıldı. Bir X kullanıcısının isteği üzerine pek çok efsane tweet yeniden hatırlatıldı.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Pek çok örnek geldi.

Pek çok örnek geldi.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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