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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.01.2025 - 16:45

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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O zaman başlayalım!

O zaman başlayalım!
twitter.com

Sormak lazım.

Sormak lazım.
twitter.com

Bir öfke seli!

Bir öfke seli!
twitter.com

Cidden kıskanıyor olabilirler mi?

Cidden kıskanıyor olabilirler mi?
twitter.com

Oldu mu?

Oldu mu?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

O da doğru.

O da doğru.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Zekeriyaköy mü burası?

Zekeriyaköy mü burası?
twitter.com

Babalar hiç sevmez böyle şeyleri.

Babalar hiç sevmez böyle şeyleri.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Güzel bağlantı kurmuş.

Güzel bağlantı kurmuş.
twitter.com

Sert bir tepki olmuş.

Sert bir tepki olmuş.
twitter.com

Matrix Turizm

Matrix Turizm
twitter.com

Güleriz ağlanacak halimize...

Güleriz ağlanacak halimize...
twitter.com
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Bezgin shark da unutulmasın.

Bezgin shark da unutulmasın.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

Haftaya görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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