Ekran Parlaklığını Kökleyip Otobüse Güneş Gibi Doğan Yolcu Viral Oldu

Toplu taşımada hepimizin uyması gereken ama bazılarının uymadığı kimi kurallar var. Telefonu kulaksızlık kullanmak, koltuğu sonuna kadar çekmek gibi ihlaller diğer yolcuları bezdirebiliyor. Buna ekran parlaklığını sonuna kadar açan yolcular da eklendi. Ancak bir Twitter postundaki ekran o kadar parlaktı ki viral olmaktan, üstüne goygoy çevirilmekten kurtulamadı.