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Goygoy
Ekran Parlaklığını Kökleyip Otobüse Güneş Gibi Doğan Yolcu Viral Oldu

Ekran Parlaklığını Kökleyip Otobüse Güneş Gibi Doğan Yolcu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2025 - 16:13

Toplu taşımada hepimizin uyması gereken ama bazılarının uymadığı kimi kurallar var. Telefonu kulaksızlık kullanmak, koltuğu sonuna kadar çekmek gibi ihlaller diğer yolcuları bezdirebiliyor. Buna ekran parlaklığını sonuna kadar açan yolcular da eklendi. Ancak bir Twitter postundaki ekran o kadar parlaktı ki viral olmaktan, üstüne goygoy çevirilmekten kurtulamadı.

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İsyan tweeti şöyle;

İsyan tweeti şöyle;

Meşhur ekran da böyle...

Meşhur ekran da böyle...

Tepkiler de en az üstteki isyan kadar komik.

Tepkiler de en az üstteki isyan kadar komik.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Her otobüsün olmazsa olmazları da sıralandı.

Her otobüsün olmazsa olmazları da sıralandı.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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