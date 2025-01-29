İkonik Film Kıyafetlerinden Hafif Gece Atıştırmalığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İkonik Film Kıyafetlerinden Hafif Gece Atıştırmalığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım kedilerin damga vurduğu bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 😇
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Başlayalım!
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Manzaraya fazla odaklanılmış.
👇
Sosluysa geldiği gibi gider zaten.
Ayşe Barım'ın oyuncularının tutuklanma kararına verdiği naif tepkiler de ironi yollu paylaşıldı.
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Hatta bu akıma da dönüştü.
👇
Biraz da gerçekler!
Biraz da teori...
Geri gelmesi lazım.
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Hem de kolay ambalajlı.
Moda duayeni...
Kapatalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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